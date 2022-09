Arcade Fire live in Berlin 2022: Fotos, Videos, Setlist

Arcade Fire sind aktuell mit ihrem Album WE auf Welttournee. Ihr Start stand unter keinem guten Stern: Kurz vor Beginn wurden Vorwürfe gegen Sänger Win Butler laut. Am Donnerstag (29. September) gastierten sie in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Am 1. Oktober geht es für die Band weiter nach Warschau, Polen.

Empfehlung der Redaktion

Fotos

„Das war sowohl musikalisch als auch visuell ein absolutes Feuerwerk und eine grandiose Setlist noch dazu“, schrieb ein Fan auf Instagram.

Arcade Fire wissen offenbar noch immer, wie man richtig Party macht – unter einer riesigen Diskokugel:

Videos

Arcade Fire gaben als letztes Stück des regulären Sets den Titelsong „Everything Now“ des gleichnamigen Albums zum Besten.

Seht hier die Performance von „Unconditional I (Lookout Kid)“: „Lookout Kid ist eine Erinnerung – ein Wiegenlied für die Endzeit, gesungen für meinen Sohn, aber für auch jeden anderen“, so Win Butler.

„Reflektor“ stammt aus dem vierten, gleichnamigen Studioalbum der Band:

Setlist

1. Age of Anxiety I

2. Ready to Start

3. No Cars Go

4. Black Mirror

5. It’s Never Over (Hey Orpheus)

6. My Body Is a Cage

7. Afterlife

8. Reflektor

9. Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

10. The Lightning I

11. The Lightning II

12. Rebellion (Lies)

13. Here Comes the Night Time

14. The Suburbs

15. The Suburbs (Continued)

16. Unconditional I (Lookout Kid)

17. Haïti (mit Boukman Eksperyans)

18. Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

19. Everything Now

Zugaben:

20. End of the Empire I-III

21. End of the Empire IV (Sagittarius A*)

22. Wake Up