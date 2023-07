Für Damon Albarn sind die Arctic Monkeys die letzte große Gitarrenband

Der „Blur"-Sänger teilt seine Meinung zu moderner Gitarrenmusik und zeigt sich von den Arctic Monkeys begeistert.

Während eines Interviews mit dem „Broken Record“-Podcast erzählte Damon Alburn, dass moderne Gitarrenmusik reichlich „steril“ geworden sei. Mit einer Ausnahme: die Arctic Monkeys.

„Für mich sind die Arctic Monkeys die letzte große Gitarrenband, und ich weiß nicht, ob es seither etwas ähnlich Gutes gegeben hat,“ so der Blur-Sänger.

Seiner Meinung nach habe Gitarrenmusik eine schwierige Zeit hinter sich, in der sie sich zunächst selbst auseinandernehmen musste, um sich neu zu erfinden. Dies stimme ihn jedoch für die Zukunft optimistisch. Es gäbe „fantastische neue Mutationen“ des Genres und viele aufstrebende Bands zeigten großes Potential für ein Revival. Er denkt dabei besonders an drei Acts, nach denen man in Zukunft Ausschau halten sollte: Wu-Lu, Yard Act und die Sleaford Mods.

„Es wird wieder eine tiefere Sprache genutzt, nicht dieses generische Rock-Zeugs – das hasse ich“, fügte er hinzu. „Ich mag Poeten und Gitarren.“

Blur selbst veröffentlichen am 21. Juli ihr neuntes Studioalbum THE BALLAD OF DARREN, gefolgt von einem exklusiven Gig in London am 25. Juli, bei dem die neue Platte einmalig von Anfang bis Ende gespielt wird.