Too Much Information? Meine Liebe zu Bands mit Mitteilungsbedarf

... aber wann wird's zu viel? Dieser Frage wird hier einmal genauer nachgegangen.

Dass einige Bands ihre Alben mit einem großen Knall ankündigen und andere eher still und leise, ist nichts Ungewohntes. Aber so verhält es sich oft auch mit weiteren Einblicken in ihre Leben. Während einige gefühlt zu jeder Mahlzeit eine News nach der anderen in die Welt tragen, gibts von anderen nicht mal ein kleines Lebenszeichen zwischendrin. Zwei Bands, die wohl unterschiedlicher nicht sein könnten sind The 1975 und die Arctic Monkeys. Obwohl beide Acts aus einem ähnlichen Genre kommen, eine ähnliche Fanbase und ähnliches Altersspektrum haben und besonders durch ihr Auftauchen auf ähnlichen Plattformen berühmt wurden, läuft bei ihnen doch einiges anders.

Too much?

Er isst rohes Fleisch auf der Bühne, postet persönliche Nachrichten in seiner Instagram-Story, küsst seine Bandmitglieder (oder auch Fans) auf der Bühne und geht auf „Chicken Shop“-Dates. Die Rede ist natürlich von The 1975s Matty Healy. Wenn jemand dafür bekannt ist, regelmäßig zu polarisieren, dann er, ob auf der Bühne mit seiner Band oder privat. Der Brite ist bekannt dafür, jede Möglichkeit für künstlerische Freiheit zu sehen und sie sich zu eigen zu machen. Ist ja ganz nett, dass er uns an seinem Leben teilhaben lässt, aber hätten wir die Info gebraucht, dass der Sänger beschnitten ist und den Osterhasen nicht versteht? Wie viel wollen wir wirklich wissen?

Schaut man sich die aktuelle „Still… At Their Very Best“-Tour von Matty Healy und seiner Gruppe an, bekommt man mehr als nur ein Konzert. Wir kriegen dazu noch eine Diskussionsrunde, einen Podcast und eine Comedy-Show. Quasi eine 4-in-1-Show. Zugegeben, nicht jede Aktion des Briten auf der Bühne ist eine Glanzleistung, einige sind wohl eher meilenweit entfernt davon. Aber eines muss man ihm lassen, er weiß wie man eine Show macht. Ob es darum geht, Fan-Schilder vorzulesen, seine Kleidung in der Crowd zu verteilen, Anekdoten von Festivals zu erzählen oder absichtlich für filmende Besucher:innen zu posieren: Matty Healy ist dabei. Und wenn er gerade nicht auf Tournee ist, scheint er seine ganze expressive Energie in persönliche Interviews, YouTube-Formate und seinen Instagram-Account zu stecken, so müssen wir nie lange ohne ein mehr oder weniger interessantes Update von ihm leben.

Too little?

Wer ist eigentlich dieser Alex Turner? Während 2014 noch virale Mic-Drop-Videos des Arctic-Monkeys-Sängers auf Tumblr kursierten, wobei den Sänger auch damals schon eine Wolke des Desinteresses umgab, ist es in den vergangenen Jahren immer stiller um ihn geworden. Dabei veröffentlichte er mit seiner Band 2022 das Album THE CAR und ging mit der Platte im Gepäck weltweit auf Tour. Eine Platte voller komplexer Gedanken und Gefühle, aber gehören die wirklich zu dem Mann, der sie live auf die Bühne bringt?

Auf Social Media gibt’s Updates zu neuer Musik und Shows und auf den Konzerten bekommen wir dann genau das, was auch angekündigt war: Die Live-Performance einiger Songs. Nicht mehr, nicht weniger. Auch in den sozialen Netzwerken ist der Brite nicht präsent und Interviews sind ebenfalls Mangelware. Die letzten sind bereits etwa ein Jahr her, davor gab es so gut wie keine Neuigkeiten, abgesehen von den Releases der Alben. Aber wäre es nicht auch mal nett, etwas mehr darüber hinaus über Turner und seine Band zu erfahren? Wie denkt er beispielsweise über den Osterhasen?

Man könnte sagen, dass es nichts zur Sache tut, wie viel oder wenig wir über einen Artist wissen, weil es um die Musik geht. Und versteht mich hier nicht falsch, die Arctic Monkeys landen doch jedes Jahr wieder in meinen Top-Artists des Jahres und besonders die Platte AM ist für mich ein All-Time-Favorite. Viele der Lieder, ob eher die jüngeren, ruhigen Stücke oder die rockigen ihrer frühen Jahre, haben es mir angetan. Wäre es aber schön zu wissen, was für ein Mensch hinter diesen Werken steht, was ihn bewegt und was er sonst so macht? Auf jeden Fall!

Die Mischung macht’s

Vermutlich sind beide Beispiele nicht unbedingt das angestrebte Ideal und viele würden sich wohl eher eine Mischung aus beidem wünschen. Selbstverständlich brauchen Künstler:innen sich nicht vor uns nackt machen, damit wir eine Verbindung zu ihnen aufbauen. Trotzdem verbringe ich ja viel Zeit mit ihnen. Ob in der Dusche, während einer Bahnfahrt, in meiner liebsten Bar, ganz egal. Wenn ich so viele Momente mit den Songs teile, möchte ich auch gerne wissen, wer mich da gerade begleitet. Und auch wenn ich niemanden von ihnen jemals wirklich treffe, habe ich das Gefühl, sie ein Stück weit zu kennen, wenn sie in Interviews ihre Abneigung von Überraschungspartys erklären und ab und zu erzählen, was in ihrem Alltag geschieht. Die Tracks bekommen ein Gesicht und eine Geschichte.