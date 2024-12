Ed Sheeran: Neues Album ist fertig

Titel und Release sind unbekannt, doch Ed Sheeran will zum großen Pop zurückkehren.

Im vergangenen Jahr erschienen zwei vollständige Alben, nun geht es für Ed Sheeran bereits weiter. Der Musiker will sein nächstes Werk bereits fertig haben.

Ed Sheeran kehrt zum großen Pop zurück

Das teilte der britische Singer-Songwriter in einem Interview mit dem Branchenblatt „Variety“ mit. Dabei gab Ed Sheeran auch Ausblicke auf musikalische Veränderung. „– (SUBTRACT) war natürlich ein ganz anderes Album, das nicht wirklich nach großen Pop-Sachen verlangte“, begann der Musiker. Das soll sich nun wieder ändern: „Es fühlt sich an, als würde ich das erste Mal seit langer Zeit wieder großen Pop machen. Es ist ziemlich aufregend.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Promo-Kampagne in den Startlöchern

Ed Sheeran hat offenbar auch bereits zwei Musikvideos gedreht, die Songs der neuen Platte untermalen. Anfang 2025 sollen zwei weitere Folgen. So bereitet er sich nach eigener Aussage auf „eine große Promo-Kampagne“ vor.

Bevor sich aber alles um ein neues Album des Musikers dreht, steht erstmal sein Weihnachtssong „Under The Tree“ im Fokus, den Sheeran für den Netflix-Film „That Christmas“ schrieb – ein Animationsfilm des Regisseurs Richard Curtis, mit dem der Brite bereits länger befreundet ist. Außerdem wird Sheeran bald in Indien, Bahrain, Katar und Butan auf Tour gehen – in letzterem Land ist er der erste internationale Künstler, der je auftritt.

2023 erschienen sowohl – (SUBTRACT) als auch AUTUMN VARIATIONS. Letzteres war – von dem Kollaborationsalbum NO.6 COLLABORATIONS PROJECT (2019) abgesehen – Ed Sheerans erstes Album, das nicht nach einem mathematischen Zeichen benannt war. Über den Titel des kommenden Werks verriet er nichts, ebenso wenig über einen Release-Termin.