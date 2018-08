Aretha Franklin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Am Donnerstag, den 16. August 2018, vermeldete ihre Sprecherin Gwendolyn Quinn die traurige Nachricht. Sie starb an den Folgen einer Krebserkrankung.

Franklin, die Queen of Soul, litt seit Jahren an Bauchspeichelddrüsenkrebs. Bereits in den vergangenen Tagen meldete die Familie den schweren Zustand der Sängerin, etliche Persönlichkeiten der US-Öffentlichkeit bekundeten daraufhin ihr Mitgefühl, darunter auch Bill und Hillary Clinton. Der ehemalige Präsident der USA teilte mit: „Wie Menschen auf der ganzen Welt denken auch Hillary und ich heute Nacht an Aretha Franklin und hören ihre Musik, die in den vergangenen 50 Jahren solch ein wichtiger Teil unserer Leben gewesen ist“.

Like people all around the world, Hillary and I are thinking about Aretha Franklin tonight & listening to her music that has been such an important part of our lives the last 50 years. We hope you’ll lift her up by listening and sharing her songs that have meant the most to you. — Bill Clinton (@BillClinton) August 14, 2018

Die Sängerin wurde am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee geboren. Ihr Vater war ein Prediger, der selbst Musik mit einem Gospelchor aufnahm. Aretha Franklin sang ebenfalls im Chor ihres Vaters, bis sie mit 14 Jahren sogar auf Tour mit ihrem Vater ging. Wenig später zog sie nach New York, näherte sich der Popmusik an und unterschrieb ihren ersten Plattenvertrag im Alter von 18 Jahren.

Auch interessant Nachruf auf Aretha Franklin: Weit mehr als die „Queen of Soul“ Ihre erste Schallplatte, noch stark vom Gospel geprägt, erschien 1956, 1960 veröffentlichte sie ein Popalbum, das allerdings kein finanzieller Erfolg war. Franklin sang sich fortan durch Clubs, baute sich somit eine Reputation auf und ging dann 1967 zu Atlantic Records, wo sie sie mit „I Never Loved a Man (The Way I Love You)“ den Durchbruch schaffte. Danach sollte ihre Karriere keinen Knick mehr erhalten. Sie wurde zu einem der Gesichter der Bürgerrechtsbewegung in den USA, hielt 40 Jahre lang den Rekord für die meisten Singles in den Billboard-Charts. Trotz allem bewies Franklin immer wieder Humor: In einer Werbung für den Schokoriegel Snickers spielte sie sich selbst als extreme Diva, die mit Naschwerk beruhigt werden muss.

https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0 Video can’t be loaded: Aretha Franklin – Respect [1967] (Original Version) (https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0)

Große Songs und große Ehrungen

Auch interessant ME-Titel Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte Die lange und erfolgreiche Karriere verdankt Aretha Franklin Hits wie „Respect“, „Think“ und „Chain of Fools“. Als erste Frau wurde sie 1987 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Sie erhielt insgesamt 18 Grammys, einen davon für ihr Lebenswerk. Franklin sang auf den Amtseinführungen der Präsidenten Jimmy Carter, Bill Clinton und Barack Obama. George W. Bush verlieh ihr 2005 die Freiheitsmedaille des Präsidenten. Sie ist die höchste zivile Auszeichnung des USA.

