Arlo Parks kommt 2021 auf Deutschlandtour

Foto: Dave Benett/Getty Images, David M. Benett. All rights reserved.

Arlo Parks will 2021 auf Deutschlandtournee gehen.

Das kann man sich schon mal vormerken: Ab dem 12. April wird Arlo Parks für vier Shows in Deutschland zu sehen sein. Die Britin beginnt ihre Tournee im Hamburger Mojo und endet am 2. Mai 2021 im Gebäude 9 in Köln – wenn die anhaltende Corona-Pandemie ihr keinen Strich durch die Rechnung macht. Seht hier alle Konzerttermine im Überblick:

Arlo Parks live in Deutschland 2021:

12.04.2021 Hamburg, Mojo

14.04.2021 Berlin, Columbia Theater

15.04.2021 München, Ampere

02.05.2021 Köln, Gebäude 9

Tickets könnt Ihr hier shoppen oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen kaufen.

Die Singer-Songwriterin wird bei den Gigs sicher auch ihre Hits „Cola“ und „Hurt“ zum Besten geben. Aber gleichzeitig hoffen wir auch darauf, dass Arlo Parks endlich ihr Debütalbum mit auf Tour bringt. Erst kürzlich brachte sie mit „Green Eyes“ eine neue, wieder einmal vielversprechende Single heraus.

Seht hier das Video zu „Green Eyes“: