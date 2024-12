Toro Y Moi spielt 2025 ein Konzert in Deutschland – ME präsentiert

Die Show findet am 9. März 2025 im Berliner Huxleys statt. Hier alle Infos.

Unser ME-Autor Thomas Winkler nannte ihn den „König des Eklektizismus“, der es schaffen würde, „eine Autobahn zwischen HipHop und Indie-Rock“ zu bauen. Und wie das Ganze live klingt, davon kann man sich in Berlin am 9. März im Huxleys überzeugen. Denn da wird Toro y Moi seinen einzigen Deutschlandgig spielen – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Toro y Moi live in Deutschland 2025

09. März 2025 – Berlin, Huxleys Neue Welt

Tickets

Karten können zum Beispiel hier erworben werden.

Mehr zu Toro y Moi

Der äußert produktive Chillwaver, der eigentlich Chaz Bear heißt, brachte am 6. September mit HOLE ERTH erst wieder eine neue Platte heraus.

Zum Album des 1986 geborenen US-Musikers schrieb Thomas Winkler unter anderem: „Ein fieses Schaben wird abgelöst von süßlichem Harmoniegesang, der sich unvermittelt in einen eleganten Rap verwandelt, der von einem pulsierenden elektronischen Beat unterlegt ist, der immer wieder von spärischen Keyboardflächen durchschnitten wird. Allein im Eröffnungstrack „Walking In The Rain“ verhackstückt Toro y Moi in drei Minuten ein halbes Dutzend Genres und steckt Frank Ocean und Tyler, The Creator in die Tasche, während er nicht nur leicht zynisch jede aufkommende Paris-Romantik in songtitelgebenden Regen ersäuft.“