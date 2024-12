Shirin David geht auf „Schlau aber Blond“-Tour: Termine, Tickets, Vorverkauf

Im April 2025 startet Shirin David mit ihrer großen Arena-Tournee. Hier alle Infos.

Für den 31. Januar hat Shirin David ihre neue Platte SCHLAU ABER BLOND angekündigt. Nun lässt die Rapperin Tournee-News folgen. Hier gibt’s alle Infos zur Arena-Konzertreihe im Überblick.

Alle Konzerte gehen im April 2025 über die Bühne

„Ich freu mich soooo doll die SCHLAU ABER BLOND tour 2025 ankündigen zu dürfen!! Wer ist dabei?“, schrieb die 29-jährige Hamburgerin in ihrem Instagram-Posting am 7. Dezember dazu. Für den April 2025 sind insgesamt 14 Auftritte für Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Den Start legt sie am 1. April mit einer Show in Köln hin. Das Ende krönt dann ihr Gig am 25. April in Stuttgart.

Tickets

Der Artist-Pre-Sale für Deutschland, Österreich und Schweiz startet am Montag, den 9. Dezember, um 10 Uhr und soll 48 Stunden lang gehen. Zum Pre-Sale geht es hier entlang. Der allgemeine Ticketverkauf, wie bei Eventim, startet dann am Mittwoch, den 11. Dezember, um 10 Uhr. Der Preis für die Karten variiert je nach Kategorie-Auswahl, Show-Standort und Sitzplatz oder Stehplatz zwischen ungefähr 75 Euro bis 92 Euro.

Hier die Tourdaten für die „Schlau aber Blond“-Tour 2025: