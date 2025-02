Armie Hammer offenbart: Er biss einmal in ein rohes Tierherz

Seine Erklärung: Es handelte sich dabei angeblich um ein Jagd-Ritual.

Der kontrovers diskutierte Schauspieler Armie Hammer hat nun preisgegeben: Als eine Art Ritual nahm er einmal bei einem Jagdausflug einen Bissen von einem rohen Herz eines erlegten Tieres.

„Du hast all deine Kumpels um dich herum, die dich anspornen“

In der am Dienstag, den 11. Februar, veröffentlichten Folge des Podcasts „The Louis Theroux Podcast“ war Armie Hammer zu Gast. In der 73-minütigen Folge sprach Louis Theroux mit dem „Call Me By Your Name“-Darsteller auch über ein Gerücht, dass besagen würde, der Mime habe einst einem Tier das Herz herausgeschnitten, um es dann, während es noch warm war, zu verspeisen. Die Antwort des 38-Jährigen: „Nein, man isst nicht das ganze Herz. Eine der Traditionen ist, dass man einen Bissen von dem Herzen nimmt.“

Hammer fuhr im Gespräch fort: „Du hast all deine Kumpels um dich herum, die dich anspornen.“ Er versuchte danach weiter zu erklären, dass es eine Art „überladener männlicher Initiationsritus“ sei, der vollzogen werde, wenn man das erste Mal mit auf die Jagd kommen würde.

Im Zuge dessen stellte Armie Hammer zudem klar, dass diese Jagdtradition „nicht dem Zweck des Kannibalismus oder der sexuellen Befriedigung“ dienen würde.

„The Louis Theroux Podcast“ mit Gast Armie Hammer im Stream:

Zu den früheren Vorwürfen gegen Armie Hammer

Mit den Negativschlagzeilen rund um Armie Hammer fing alles 2021 an, als Auszüge aus sexuell aufgeladenem Textnachrichten zwischen Hammer und verschiedenen Frauen online erschienen. Zu dieser Zeit war der Schauspieler mit der Unterhaltungsjournalistin Elizabeth Chambers verheiratet (das Paar hat sich allerdings 2023 scheiden lassen). In dem Zeitraum machte außerdem seine Ex-Freundin Efrosina Angelo die Anschuldigung öffentlich, er soll sie angeblich 2017 vergewaltig haben.

Zwei weitere Frauen meldeten sich später ebenfalls zu Wort und behaupteten, dass Hammer sie emotional misshandelt habe. Eine von den beiden Frauen behauptete weiterhin, dass Hammer ihr gegenüber den Wunsch geäußert habe, ihre Rippen kochen und essen zu wollen. Er selbst räumte zwar ein, dass er die Frauen emotional schlecht behandelt habe, jedoch habe es sich bei den von ihr in der Öffentlichkeit wiederholten Aussagen um einvernehmliche sadomasochistische Vereinbarungen gehandelt.

Die Anklage gegen Hammer lehnte der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles Countys 2023 aus Mangeln an Beweisen ab.