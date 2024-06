Armie Hammer ist dankbar für Kannibalismusvorwürfe, die seine Karriere zerstörten

Wie die Vorwürfe vom „Menschenesser“ sein Leben verändert haben.

Anfang 2021 häuften sich die Vorwürfe gegen Armie Hammer wegen sexuellen und emotionalen Missbrauchs, die mit Anschuldigungen von Kannibalismusfantasien einhergingen. Der Schauspieler wies alle Gräueltaten von sich, musste als Konsequenz allerdings seine Karriere auf Eis legen. Jetzt hat er offenbart, dass er für diese harte Zeit inzwischen dankbar ist.

„Die Leute nannten mich einen Kannibalen, und jeder glaubte ihnen“

Vor drei Jahren sorgten angebliche Instagram-Chat-Screenshots von Armie Hammer im Netz für Aufsehen. Darin soll er von gewaltvollen Sexfantasien und Kannibalismus gesprochen haben. Er soll Nachrichten über sein Verlangen geschrieben haben, Teile seiner Partnerin zu verspeisen. Die Gerüchte waren für Hammer der Anfang vom Ende seiner Karriere. In einer neuen Podcastfolge „Painful Lessons“ mit Tyler Ramsey nannte er die Kannibalismus-Behauptungen nun „sehr lustig“.

„Die Leute nannten mich einen Kannibalen, und jeder glaubte ihnen. Sie sagten: ‚Ja, dieser Typ hat Menschen gegessen’“, erinnert er sich lachend.

Mitte Februar 2021 folgten weitere Vorwürfe. Eine Ex-Freundin des Schauspielers sagte in einem Interview, er habe seine Initialen mit einem Messer in ihre Haut geritzt und anschließend ihr Blut abgeleckt. Eine andere ehemalige Partnerin von Hammer hatte zuvor in einem Interview mit einem Promi-Portal erzählt, der Schauspieler habe zu ihr gesagt, er wolle ihre „Rippen herausbrechen, sie grillen und essen“.

„Was? Wovon sprichst du denn? Weißt du, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Du musst Menschen essen! Wie soll ich denn ein Kannibale sein?!“, erklärte Hammer nun. „Es war bizarr“, sagte er.

Hier das gesamte Interview sehen/hören:

Armie Hammer sieht die Zeit als eine Lektion

Neben der Zusammenarbeit mit der Agentur William Morris Endeavor verlor der Schauspieler im selben Jahr seine Rolle im Film „Shotgun Wedding“, die stattdessen mit Josh Duhamel besetzt wurde. Bis heute hat der 37-Jährige keine bedeutende Rolle mehr übernehmen können.

Trotz der Verluste ist er dankbar für die Zeit, die er „eine spirituelle Krise“ und „emotionale Krise“ nennt. „Wie ich es sah, hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich davon zerstören, oder ich nutze es (worum es in diesem Podcast geht) als Lektion“, erklärte Hammer.

„Was auch immer die Leute gesagt haben, was auch immer passiert ist, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich für jedes einzelne Stück dankbar bin“, denn das Chaos um seine Person, erklärt Armie Hammer, habe ihn und sein Leben (im positiven) Sinne verändert.