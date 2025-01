Armie Hammer spielt jetzt in „The Dark Knight“ mit

Christopher Nolan hat damit nichts zu tun – es handelt sich um einen neuen Uwe-Boll-Film.

Sexuelle Übergriffigkeit und Kannibalismus wurden Armie Hammer in der Vergangenheit vorgeworfen und sorgten dafür, dass der Schauspieler nach „Call Me By Your Name“, „The Social Network“ und „Lone Ranger“ keine Rollen mehr bekam. Doch nachdem der 38-Jährige eine Weile weg vom Fenster war, konnte er sich nun ein neues Engagement vor der Kamera ergattern. Der US-Mime spielt im nächsten Werk von Uwe Boll mit. Der Titel: „The Dark Knight“.

Drehbeginn schon im Januar

Dass Armie Hammer als Protagonist in dem Thriller von Boll auf den Plan treten wird, steht so fest, dass sogar schon im Januar in Kroatien mit dem Drehen begonnen werden kann. Zum Part von Hammer weiß „Variety“ zu berichten, dass er Sanders verkörpern wird, „der die Gerechtigkeit selbst in die Hand nimmt und auf Verbrecherjagd geht. Während sein Kreuzzug ihn zu einer Sensation in den sozialen Medien und zu einem Helden in den Augen der Öffentlichkeit macht, sieht der örtliche Polizeichef in ihm eine Gefahr für die Gesellschaft und will ihn zur Strecke bringen.“

Hat nichts mit Nolan zu tun

Wer bei „The Dark Knight“ an Christopher Nolans Batman-Version mit Christian Bale in der Hauptrolle denken muss, ist laut dem ausführenden Produzenten Michael Roesch aber auf dem Holzweg. Er sagte gegenüber „Variety“: „Unser Film unterscheidet sich stark von Chris Nolans gleichnamigem Film, so dass keine Verwechslungsgefahr besteht.“

Wann der Bolls „The Dark Knight“ der Öffentlichkeit gezeigt werden soll und wer sonst noch in dem Streifen mitmischt, ist nicht bekannt.

Was davor kam: Kannibalismus- und Missbrauchsanschuldigungen

Mit den Negativschlagzeilen rund um Armie Hammer fing alles 2021 an, als Auszüge aus sexuell aufgeladenem Textnachrichten zwischen Hammer und verschiedenen Frauen online erschienen. Zu dieser Zeit war der Schauspieler mit der Unterhaltungsjournalistin Elizabeth Chambers verheiratet (das Paar hat sich allerdings 2023 scheiden lassen). In dem Zeitraum machte außerdem seine Ex-Freundin Efrosina Angelo die Anschuldigung öffentlich, er soll sie angeblich 2017 vergewaltig haben.

Zwei weitere Frauen meldeten sich später ebenfalls zu Wort und behaupteten, dass Hammer sie emotional misshandelt habe. Eine von den beiden Frauen behauptete weiterhin, dass Hammer ihr gegenüber den Wunsch geäußert habe, ihre Rippen kochen und essen zu wollen. Er selbst räumte zwar ein, dass er die Frauen emotional schlecht behandelt habe, jedoch habe es sich bei den von ihr in der Öffentlichkeit wiederholten Aussagen um einvernehmliche sadomasochistische Vereinbarungen gehandelt.

Die Anklage gegen Hammer lehnte der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles Countys 2023 aus Mangeln an Beweisen ab.