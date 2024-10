Nach Kannibalismus-Skandal: Armie Hammer beißt sich als Podcaster durch

„Einige von euch werden das lieben und einige von euch werden es verdammt hassen“, so der in Verruf geratene Ex-Schauspieler.

Armie Hammer war längste Zeit Schauspieler gewesen. Der US-Mime, der durch Parts in „Calle Me By Your Name“, „The Social Network“ oder auch „Lone Ranger“ berühmt wurde, hatte es sich mit der Öffentlichkeit verscherzt, nachdem es zu #MeToo- sowie Kannibalismus-Vorwürfen kam. Nun will der inzwischen 38-Jährige wieder auf Sendung gehen – dieses Mal als Podcaster.

Podcast sei „eine Art Tagebuch“

Auf seinem Instagram-Account hat Armie Hammer ein Video von sich geteilt, in dem er die Ankündigung seines Podcast-Projekts mit den Worten teilt: „Einige von euch werden das lieben und einige von euch werden es verdammt hassen.“ Er berichtete im Anschluss von seinem Audioformat, dass den Titel „The Armie HammerTime Podcast“ tragen und in dem er auch Gäst:innen begrüßen wird. Diese sollen Expert:innen auf unterschiedlichsten Gebieten sein und davon in einem ausführlichen Gespräch berichten und den Zuhörenden so auch „Sachen beibringen“ können. Konkreter wurde er bezüglich der Gäst:innen- und Themenauswahl noch nicht.

Plus: Hammer beschreibt den Podcast als „eine Art Tagebuch“, nachdem er viele Jahre weniger öffentlich von sich preisgegeben hat. „Ich war vier Jahre lang weg und jetzt bin ich zurück. Was soll man da machen? Es wird also eine Art Tagebuch oder eine Chronik darüber sein, wie ich mein Leben wieder auf die Reihe bekomme“, so Hammer bei seinem Insta-Talk während er dabei die Venice-Beach-Promenade in Los Angeles entlangspazierte.

Armie Hammers Instagram-Beitrag zum Podcast:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was davor kam: Kannibalismus- und Missbrauchsanschuldigungen

Mit den Negativschlagzeilen rund um Armie Hammer fing alles 2021 an, als Auszüge aus sexuell aufgeladenem Textnachrichten zwischen Hammer und verschiedenen Frauen online erschienen. Zu dieser Zeit war der Schauspieler mit der Unterhaltungsjournalistin Elizabeth Chambers verheiratet (das Paar hat sich allerdings 2023 scheiden lassen). In dem Zeitraum machte außerdem seine Ex-Freundin Efrosina Angelo die Anschuldigung öffentlich, er habe sie 2017 vergewaltigt. Zwei weitere Frauen meldeten sich später ebenfalls zu Wort und behaupteten, dass Hammer sie emotional misshandelt habe. Eine von den beiden Frauen behauptete weiterhin, dass Hammer ihr gegenüber den Wunsch geäußert habe, ihre Rippen kochen und essen zu wollen. Er selbst räumte zwar ein, dass er die Frauen emotional schlecht behandelt habe, jedoch habe es sich bei den von ihr in der Öffentlichkeit wiederholten Aussagen um einvernehmliche sadomasochistische Vereinbarungen gehandelt. Die Anklage gegen Hammer lehnte der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles Countys 2023 aus Mangeln an Beweisen ab.