Aubrey Plaza ist schwanger: Erstes Kind mit Christopher Abbott

Der Geburtstermin soll wohl im Herbst sein.

Aubrey Plaza ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Das bestätigte eine Sprecherin der Schauspielerin gegenüber dem US-Magazin „People“. Vater des Kindes ist ihr Partner, ebenfalls Schauspieler, Christopher Abbott.

Die Geburt wird laut Bericht für den Herbst erwartet. Aus dem Umfeld des US-Stars heißt es, die Schwangerschaft sei eine „wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr“. Das Geschlecht des Kindes ist bislang nicht bekannt.

Was das „emotionale Jahr“ für Aubrey Plaza bedeutete

Im Januar 2025 starb Plazas früherer Ehemann, der Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena, im Alter von 47 Jahren durch Suizid. In einem Statement bezeichnete sie den Verlust als „unvorstellbare Tragödie“ und bat um Privatsphäre.

Baena galt als feste Größe im Independent-Kino. Bekannt wurde er unter anderem durch sein Regiedebüt „Life After Beth“, bei dem Plaza und Baena sich kennenlernten und später mehrfach zusammenarbeiteten.

Plaza und Baena hielten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Das Paar war rund zehn Jahre zusammen und heiratete 2020. Zum Zeitpunkt von Baenas Tod sollen sie getrennt gewesen sein.

Gemeinsame Projekte und aktuelle Arbeit

Plaza und Abbott arbeiteten bereits zuvor zusammen, unter anderem bei der Off-Broadway-Produktion „Danny and the Deep Blue Sea“ sowie im Film „Black Bear“ (2020).

Christopher Abbott steht derzeit am Broadway in einer Neuinszenierung von „Death of a Salesman“ auf der Bühne, gemeinsam mit Nathan Lane und Laurie Metcalf.

Aubrey Plazas und Christopher Abbotts Karrierewege

Einem breiten Publikum wurde Aubrey Plaza durch die Serie „Parks and Recreation“ und später „The White Lotus“ bekannt. Zuletzt war sie zudem in der Mystery-Komödie „Honey Don’t!“ von Ethan Coen zu sehen.

Abbott begann seine Karriere am Theater und wurde durch die Serie „Girls“ einem internationalen Publikum vorgestellt. Mit seiner Rolle in „The Sinner“ festigte er seinen Status als gefragter Charakterdarsteller.