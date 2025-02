Aubrey Plaza: Erster öffentlicher Auftritt seit Tod ihres Mannes Jeff Baena

Nach dem Tod ihres Ehemanns zeigt sich Aubrey Plaza nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Für das 50-jährige Jubiläum der Sketch-Show „Saturday Night Live“ trat unter anderem Aubrey Plaza als Host auf die Bühne der Sendung. Damit zeigte sich die Schauspielerin das erste Mal seit dem Tod ihres Ehemanns Jeff Baena in der Öffentlichkeit.

Aubrey Plaza zog sich zuvor zurück

Am Morgen des 3. Januar wurde Baena leblos von seiner Assistentin in seinem Anwesen in der Nähe der Hollywood Hills entdeckt. Die Polizei konnte vor Ort nur noch den Tod des US-Filmemachers feststellen. Bald war klar: Baena beging Suizid.

Plaza zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Statement zusammen mit Beanas Familie äußerte sich die 40-Jährige zu dem Verlust ihres Partners: „Dies ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen, die uns ihre Unterstützung angeboten haben, zutiefst dankbar. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser Zeit.“

Sie überraschte mit ihrem Erscheinen bei SNL

Doch am Samstag, den 15. Februar, zeigte sich Plaza nun das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit. Für die Jubiläumsfolge von „Saturday Night Live“ schlüpfte die „White Lotus“-Darstellerin in die Rolle der Hostess und kündigte die musikalische Performance von Miley Cyrus und Brittany Howard an. Das Duo gab Sinéad O’Connors Song „Nothing Compares To U“ zum Besten, womit sie an die legendäre und gleichzeitig kontroverse Performance von O’Connor im Jahr 1992 erinnerten, bei welcher die Irin aus Protest ein Foto des Papstes zerriss.

Plaza trug bei ihrem Auftritt in der Show ein Batik-T-Shirt, welches bald schon im Netz als Tribut an Baena interpretiert wurde. In einem Interview in der „The Drew Barrymore Show“ erzählte Plaza nämlich 2021, dass Baena während der Quarantäne das Batiken für sich entdeckt hatte. Das Hobby des Regisseurs ging sogar so weit, dass das Paar bei seiner Spontan-Hochzeit von Baena gefärbte Batik-Pyjamas trug.

Das Paar heiratete nach 10 Jahren Beziehung im Jahr 2021

Baena und Plaza hatten sich 2011 am Set von Baenas Werk „Life After Beth“ kennengelernt. Im Jahr 2021 heiratete das Paar in einer spontanen Aktion. Im Gespräch in der „The Ellen DeGeneres Show“ offenbarte Plaza, dass es sich um eine halbwegs ungeplante Hochzeit während des Corona-Lockdowns handelte. „Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, es war verschwommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es legal ist“, so Plaza damals.