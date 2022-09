Kid Cudi: Musik-Special „Entergalactic“ startet auf Netflix – dazu erscheint sein neues Album

Das animierte Musik-Special „Entergalactic“ von und mit Kid Cudi soll am 30.September auf Netflix erscheinen. Neben Kid Cudi war „Black-ish“-Produzent Kenya Barris an der Produktion beteiligt. Dazu veröffentlicht er das gleichnamige Album ENTERGALACTIC. Scott Mescudi, wie der amerikanische Rapper und Schauspieler mit bürgerlichem Namen heißt, meint, gerade das mache die beiden Werke so besonders. Sie gehören zusammen. Bei ENTERGALACTIC handelt es sich nicht um einen Soundtrack, sondern ein vollwertiges Album.

Entergalactic is a Kid Cudi album. Not a sountrack. Please, dont think this is not as important or as big as MOTM3. This is another beautiful solo effort I think U all will enjoy. I need yall all to come out on Sept 30th and support.

— The Chosen One (@KiDCuDi) September 15, 2022