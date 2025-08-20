„Ein täglicher Kampf“: Aubrey Plaza über die Trauer um Jeff Baena

Anfang des Jahres nahm sich der Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena überraschend das Leben. Nun spricht Aubrey Plaza das erste Mal öffentlich über das Leben ohne ihren Ehemann.

Jeff Baena war in Hollywood eine geschätzte Größe und vor allem bekannt für den düsteren Humor seiner Shows und Filme. Am Set der Komödie „Life After Beth“ lernte er 2011 Aubrey Plaza kennen, zehn Jahre später heirateten die beiden während des Lockdowns spontan in ihrem Garten.

Das Leben der Schauspielerin und ihres Mannes fand größtenteils abseits der Öffentlichkeit statt. Als sich Baena im Januar jedoch das Leben nahm, richteten sich alle Augen auf den frisch verwitweten „White Lotus“-Star.

Plazas Rückzug aus der Öffentlichkeit

Kurz nach dem Tod zog sich Plaza fast gänzlich zurück, in einem Statement bat die Familie des verstorbenen Regisseurs um Rücksichtnahme auf Privatsphäre. Nur wenig später löschte Plaza auch ihren Instagram-Account.

Interviews gab sie keine, lediglich drei Mal stand sie in diesem Jahr vor der Kamera: Im Februar moderierte sie bei der Jubiläumsausgabe von „Saturday Night Live“ zwei Gäste an und zollte ihrem Ehemann Tribut, indem sie ein Batik-Shirt trug — die Eheschließung der beiden fand in Batik-Pyjamas statt. Das zweite Mal war sie im Mai bei den Cannes Filmfestspielen auf dem roten Teppich zu sehen und erst kürzlich saß sie auf der großen Couch von Drew Barrymores Talk-Show.

Ein See voller Monster: „The Gorge“ als Trauer-Analogie

Nun, acht Monate nach dem Tod ihres langjährigen Partners, spricht sie das erste Mal öffentlich über ihre Gefühlslage nach dem tragischen Ereignis, das ihr Leben verändert hat.

In Amy Poehlers Podcast „Good Hang“ adressierte die 41-Jährige nun erstmals die Trauer um Jeff Baena. „Jetzt, in diesem Moment, bin ich glücklich, mit dir hier zu sein“, sagte Plaza auf die Frage, wie es ihr gehe. „Alles in allem bin ich hier und funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich in der Welt bewegen kann. Ich glaube ich bin okay, aber es ist ein täglicher Kampf — offensichtlich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Obwohl das Paar einige Monate getrennt lebte, bevor Baena sich das Leben nahm, verglich die Schauspielerin ihren Zustand mit einem Film, den sie kürzlich gesehen habe: „The Gorge“ mit Anya Taylor-Joy und Miles Teller. „Es ist eine wirklich dämliche Analogie“, gesteht sie ihrer Freundin und „Parks And recreation“-Kollegin Amy Poehler. „Als ich ihn gesehen habe, dachte ich: Wow, so fühlt sich meine Trauer an — oder so könnte Trauer sein“.

Der AppleTV+-Film handelt von einer gigantischen Schlucht voller Monster, die auf beiden Seiten von Wächtern an einer steilen Klippe bewacht wird. „Es ist, als gäbe es immer einen riesigen Ozean voller Schrecklichkeit, der direkt vor mir liegt, und ich kann ihn sehen. Manchmal möchte ich einfach hineintauchen und darin bleiben. Manchmal schaue ich ihn mir nur an. Und manchmal versuche ich, ihm zu entkommen. Aber er ist immer da.“ Auf die Frage, was bei all dem Schmerz helfe, antwortete Plaza: „Alle meine lustigen Freunde“.

Aubrey Plaza ist bekannt für ihre eiskalte Ironie und den skurrilen Humor, den sie mit ihrem Ehemann zu teilen schien. Ab dem 11. September kann man die Schauspielerin in Ethan Coens Mystery-Komödie „Honey Don’t!“ in den Kinos sehen.

Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie unbedingt, mit jemandem darüber zu sprechen. Schnelle Hilfe: Telefonseelsorge (0800 111 0 111), Nummer gegen Kummer (116 111), im Notfall Polizei (110) oder Rettungsdienst (112) anrufen.