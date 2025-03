Nach Tod von Jeff Baena wird klar: Er & Aubrey Plaza hatten sich getrennt

Jeff Baena wurde am 3. Januar 2025 tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Ein Bericht liefert nun Details zu seinem Privatleben. Demzufolge haben er und seine Ehefrau Aubrey Plaza sich wohl schon im September 2024 getrennt.

Genauere Informationen zu den Umständen

Bereits im Oktober habe Baena seiner Frau gegenüber „besorgniserregende Bemerkungen“ gemacht, die sie „dazu veranlassten, einen Freund anzurufen, um das Wohlergehen ihres Mannes zu überprüfen“. Das geht zumindest aus einem Bericht des zuständigen Gerichtsmediziners hervor, der „People“ vorliegen soll. Demgemäß soll das Paar auch „eheliche Schwierigkeiten“ gehabt haben. Baena sei daraufhin in Therapie gegangen. Der Autor und Regisseur nahm sich jedoch am 3. Januar das Leben. Am gleichen Tag soll Plaza noch eine Textnachricht von ihrem Mann bekommen haben.

Jeff Baenas Werk

Jeff Baena, geboren in Miami, machte seinen Abschluss an der NYU Film School in New York, bevor er für seine Karriere nach Los Angeles zog. Zu seinen Werken, die er nicht nur schrieb, sondern bei welchen er auch Regie führte, zählen „Joshy“ (2016), „Horse Girl“ (2020) und der 2022er Film „Spin Me Around“.

Am Set von seinem Werk „Life After Beth“ lernte er 2011 auch Aubrey Plaza kennen. Im Jahr 2021 heiratete das Paar in einer spontanen Aktion.

Aubrey Plazas Management ließ nach dem Tod Baenas offiziell vermelden: „Die Familie ist am Boden zerstört und bittet in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.“