Auch ohne Strom: die Foo Fighters ziehen ihre Show durch

Selbst für größte Gegner gibt es immer weniger Gründe die Foo Fighters zu hassen. Die Band trägt immer weiter zu ihrer Legendenbildung bei.

Beim BottleRock Napa Valley Festival in Kalifornien am vergangenen Sonntag gab es mal Grund zur Freude. Dave Grohl und Co. waren der finale Headliner. Der letzte Song sollte „Everlong“ werden. Vorher stimmte das Publikum zu Ehren von Grohls Frau noch ein Ständchen an, dann ging es los – und im letzten Drittel wurde plötzlich der Saft abgedreht. Es war bereits 22 Uhr, und es gibt ja nicht umsonst Auflagen.

Doch die Foo Fighters verwandelten den Fauxpas einfach zum ungeplanten Unplugged, spielten “Everlong” unbeeindruckt zu Ende, verbeugten sich und brachten das Festival und ihren Auftritt zu einem würdevollen, lustigen Ende.