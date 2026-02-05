12 Songs in 19 Sekunden: Foo Fighters enthüllen ihr neues Album – quasi

Smart oder wild? Die Band teilt einen Albumteaser, ohne zu sagen, wann konkret die Platte herauskommt und wann es mehr zu hören gibt.

Die Foo Fighters haben ihre Fans mit einem Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Album bedacht – jedoch nur in Snack-Form. Auf Social Media teilte die Gruppe um Dave Grohl mehrere aneinandergereihte Songschnipsel mit einer kryptischen Botschaft.

Ein Album in nur 19 Sekunden anhören?

Am Mittwoch, den 4. Februar, wandte sich die Band via Social Media an ihre knapp sechs Millionen Fans. Der Anlass hierfür war neue Musik, wenn auch erst mal nur Bruchteile davon. Denn die Rockgruppe postete einen Beitrag auf den sozialen Medien, der innerhalb von 19 Sekunden wohl zwölf verschiedene Tracks anteasern soll – gepaart mit Fotos der Foos und der Frage in Großbuchstaben: „Wollt ihr mehr?“. Die Band bezeichnete den Zusammenschnitt ihres bisher größtenteils unveröffentlichten Materials mit „Das ist nur ein Test“.

Lediglich ein Song kam der Follower:innenschaft bekannt vor – und zwar ihre aktuelle Veröffentlichung „Asking For A Friend“, die bereits am 23. Oktober 2025 das Licht der Welt in Gänze erblickte.

Die Songschnipsel hier anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Album ist fertig, Release zieht sich aber noch

Während des Australien-Gigs Ende Januar 2026 ihrer aktuellen „Take Cover“-Welttournee verkündete der Frontmann der Gruppe, dass die Platte bereits fertig sei. Dave Grohl teilte der Crowd auch einen Erscheinungszeitraum mit, der sich allerdings über ein Jahr hinzieht. Der Sänger verriet dem Publikum, dass das Album „vor meinem nächsten Geburtstag“ auf den Markt kommen werde – dieser ist allerdings erst am 14. Januar 2027.

Die neuen Tracks folgen auf das 2023er Album BUT HERE WE ARE, das einen bewegenden musikalischen Abschied von ihrem langjährigen Schlagzeuger Taylor Hawkins darstellte, welcher im März 2022 im Alter von 50 Jahren verstorben ist.

„Take Cover“ führt die Band auch nach Deutschland

Die Rocker brachten gerade die ersten Termine ihrer „Take Cover“-Tournee hinter sich – die am 10. Januar dieses Jahres in Mexiko startete. Die Tour bringt die sechs Mitglieder bis Ende September 2026 mit noch verbleibenden 27 Terminen durch Nordamerika, Ozeanien und Europa.

Auch Deutschland wird die Band einen Besuch abstatten. Am 17. Juni treten die US-Amerikaner in der Münchner Allianz Arena und am 1. Juli im Olympiastadion der Hauptstadt auf.