Foo Fighters sind zurück: „Your Favorite Toy“ läutet neue Ära ein

Neue Single, Album, Welttournee: Die Foo Fighters melden sich mit „Your Favorite Toy“ zurück.

Die Foo Fighters melden sich mit neuer Musik zurück: Mit der Single „Your Favorite Toy“ gibt die Band einen ersten Ausblick auf ihr kommendes, gleichnamiges Studioalbum – das inzwischen zwölfte Werk der US-Rockband. Die Platte erscheint am 24. April 2026 über Roswell Records/RCA Records. Hier mehr Infos.

„Your Favorite Toy“ als Initialzündung

„Your Favorite Toy“ ist die erste neue Veröffentlichung der Foo Fighters im Jahr 2026. Der Song kombiniert kantige Gitarrenlinien mit markanten Keyboard-Flächen und einem treibenden Rhythmusfundament. Frontmann Dave Grohl setzt dabei auf einen vergleichsweise scharfen, teils sarkastisch wirkenden Gesangston.

Musikalisch bewegt sich die Band zwischen vertrauter Stadionrock-Dramatik und experimentelleren Elementen. Der Track markiert laut Grohl eine neue kreative Phase. „‘Your Favorite Toy’ war der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des Albums bestimmt hat“, erklärt Grohl. Nach einer längeren Phase des Experimentierens mit unterschiedlichen Sounds und Dynamiken habe sich mit diesem Stück die Richtung des gesamten Projekts herauskristallisiert.

Hier in „Your Favorite Toy“ reinhören:

Das Album „Your Favorite Toy“: Tracklist und Produktion

Das neue Album wurde im bandeigenen Studio aufgenommen und von den Foo Fighters gemeinsam mit Oliver Roman produziert, der auch für den Mix verantwortlich zeichnet. Mark „Spike“ Stent übernahm das Mastering.

Mit „Asking For A Friend“ war bereits im vergangenen Jahr ein weiterer Song aus dem Album veröffentlicht worden.

Die Tracklist im Überblick:

Caught In The Echo Of All People Window Your Favorite Toy If You Only Knew Spit Shine Unconditional Child Actor Amen, Caveman Asking For A Friend

„Take Cover“-Tour 2026: Konzerte in Deutschland und Österreich

Begleitend zur Albumveröffentlichung starten die Foo Fighters am 10. Juni 2026 in der Unity Arena in Oslo ihre „Take Cover“-Welttournee. Geplant sind unter anderem Stationen in München, Berlin und Wien; weitere Termine sollen folgen. Aktuell besteht die Band aus Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee und Ilan Rubin.

Die Deutschlandgigs 2026 in der Übersicht:

München, 17. Juni 2026 – Allianz Arena, Support-Acts: Inhaler, Otoboke Beaver

Berlin, 1. Juli 2026 – Olympiastadion, Support-Acts: Idles, Fat Dog

Die Foo Fighters: Vom Nirvana-Nachhall zur Stadionrock-Institution

Gegründet wurden die Foo Fighters 1994 von Dave Grohl, unmittelbar nach dem Tod Kurt Cobains und dem Ende von Nirvana. Ursprünglich als Solo-Projekt konzipiert, entwickelte sich die Band rasch zu einer festen Größe im Alternative- und Mainstream-Rock. Mit Alben wie „The Colour and the Shape“, „There Is Nothing Left to Lose“ oder „Wasting Light“ etablierten sich die Foo Fighters als eine der prägendsten Rockbands ihrer Generation.