Auch Vögel fühlen sich von Ed Sheeran gestört – Konzerte am Flughafen Essen/Mülheim sollen verlegt werden

Am 21. und 22. Juli 2018 will Ed Sheeran am Flughafen Essen/Mülheim auftreten – Vögel mit den possierlichen Namen Feldlerche und Steinschmätzer könnten dem Musiker aber in die Quere kommen.