Hiss Golden Messenger live in Berlin: „I’m People“-Tour im Monarch

von 
VITORIA-GASTEI, SPAIN - JUNE 16: MC Taylor of Hiss Golden Messenger performs on stage during Azkena Rock Festival Day 1 at...

Hiss Golden Messenger live: Intimes Konzert in Berlin

Foto: Redferns. Jordi Vidal. All rights reserved.

ME präsentiert: M.C. Taylor bringt Folk, Soul und Gospel ins Monarch am Kottbusser Tor – ein einziges Deutschland-Konzert am 15. Mai. Jetzt Tickets ab 32,90 Euro sichern.

Der kalifornische Sänger und Songwriter M.C. Taylor ist mit seinem Musikprojekt Hiss Golden Messenger auf Tour.

Er verbindet Einflüsse aus Folk, Country, Soul und Gospel mit poetischem und introspektivem Songwriting – und verknüpft das Politische mit dem Persönlichen auf eine eigenständige, poetische Art. Seine Alben wurden mehrfach für Grammys nominiert.

Sein neues Album „I’m People“ führt fort, was seine Musik ausmacht – und ist der Anlass für seine aktuelle Tour. Am 15. Mai gibt Taylor ein exklusives Deutschland-Konzert im Monarch in Berlin.

Musikexpress Badge
Intimer Abend im Monarch am Kottbusser Tor

Die Monarch Bar am Kottbusser Tor bietet einen intimen Rahmen für kleine, exklusive Konzerte – und damit den idealen Ort für Taylors tiefgründige Musik. Der Künstler legt Wert auf handwerkliches Können, Storytelling und Authentizität.

Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19:00 Uhr. Tickets sind ab 32,90 Euro auf Eventim.de erhältlich. Einlass ab 18 Jahren.

Freitag, 15.05.2026 – Monarch, Skalitzer Straße 134, 10999 Berlin

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Live ME präsentiert Hiss Golden Messenger
Artikel Teilen