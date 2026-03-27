Hiss Golden Messenger live in Berlin: „I’m People“-Tour im Monarch
M.C. Taylor bringt Folk, Soul und Gospel ins Monarch am Kottbusser Tor – ein einziges Deutschland-Konzert am 15. Mai. Tickets ab 32,90 Euro.
Der kalifornische Sänger und Songwriter M.C. Taylor ist mit seinem Musikprojekt Hiss Golden Messenger auf Tour.
Er verbindet Einflüsse aus Folk, Country, Soul und Gospel mit poetischem und introspektivem Songwriting – und verknüpft das Politische mit dem Persönlichen auf eine eigenständige, poetische Art. Seine Alben wurden mehrfach für Grammys nominiert.
Sein neues Album „I’m People“ führt fort, was seine Musik ausmacht – und ist der Anlass für seine aktuelle Tour. Am 15. Mai gibt Taylor ein exklusives Deutschland-Konzert im Monarch in Berlin.
Intimer Abend im Monarch am Kottbusser Tor
Die Monarch Bar am Kottbusser Tor bietet einen intimen Rahmen für kleine, exklusive Konzerte – und damit den idealen Ort für Taylors tiefgründige Musik. Der Künstler legt Wert auf handwerkliches Können, Storytelling und Authentizität.
Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19:00 Uhr. Tickets sind ab 32,90 Euro auf Eventim.de erhältlich. Einlass ab 18 Jahren.
Freitag, 15.05.2026 – Monarch, Skalitzer Straße 134, 10999 Berlin