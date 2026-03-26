Rosalía bricht Konzert in Mailand ab – „LUX“-Tour gestoppt

Rosalía brach ihr Konzert in Mailand nach zwei von vier Etappen ab. Eine Lebensmittelvergiftung stoppte die „LUX“-Tour – was das für die kommenden Shows bedeutet.

Rosalía musste ihre Show in Mailand abbrechen. Die spanische Sängerin ist seit etwa zehn Tagen auf ihrer „LUX“-Tour unterwegs. Die Tournee startete am 16. März in Lyon. Am 25. März war ihr Konzert in Mailand im Forum di Assago angesetzt – das einzige in Italien, bevor sie weiter nach Madrid ziehen und dort am 30. März auftreten sollte.

Abbruch nach zwei von vier Etappen

Rosalía startete die Show wie gewöhnlich und hatte bereits zwei der geplanten vier Etappen des Konzerts hinter sich gebracht. Sie hatte bereits mehrere neue Lieder gesungen, bevor sie sich zum Abbruch gezwungen sah. Während ihrer Darbietung des Songs „De Madruga“ zeigte die Sängerin Schwierigkeiten beim Singen und musste hörbar husten. Daraufhin verließ sie die Bühne.

Das Unwohlsein war der Künstlerin deutlich anzusehen. Sie hielt sich den Bauch und wirkte sichtbar mitgenommen, als sie sich bei ihrem Publikum entschuldigte: „Ich war krank, ich habe mich übergeben, ich hatte so etwas wie eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe versucht, bis zum Ende durchzuhalten, aber es geht mir wirklich schlecht. Ich wollte euch das bestmögliche Erlebnis geben, so etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe versucht, mit der Show weiterzumachen, aber mein Körper macht das wirklich nicht mit, ich kann nicht fortfahren, ich habe alles getan, was ich konnte.“

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Daraufhin verließ sie die Bühne für den Abend. Ihren spanischen Fans sicherte sie zu, dass sie sich vor den nächsten Konzerten in Madrid ärztlichen Rat holen werde. Ob der Auftritt in Mailand nachgeholt wird, ist derzeit unklar – schließlich erlebten die Fans dort nur eine halbe Show.

Geteilte Reaktionen im Publikum

Einige Fans zeigen sich verärgert darüber, dass das Konzert nicht vollständig abgesagt oder verschoben wurde. „Mal sehen, wer am weitesten gereist ist, um dann enttäuscht zu werden? Mein Freund und ich sind extra dafür aus Dublin hergeflogen. In der Warteschlange haben wir einen Typen getroffen, der aus Kalifornien hier war!!“, kommentiert eine Person.

Die Mehrheit zeigt sich jedoch verständnisvoll. „Man sah ihr an, dass sie zu kämpfen hatte; irgendetwas stimmte von Anfang an nicht. Außerdem begann die Veranstaltung fast eine Stunde zu spät. Ich frage mich, ob es für sie nicht besser gewesen wäre, das Ganze abzusagen. Ich bin aber froh, dass sie auf ihren Körper hört. Das erfordert heutzutage Mut.“

„Was sie heute Abend geleistet hat, war wirklich beeindruckend – man hätte ihr überhaupt nicht angemerkt, dass sie sich nicht wohlfühlte. Ihre Stimme war absolut perfekt. Ich hoffe nur, dass sie bald wieder gesund wird und dass sie denjenigen, die am neuen Termin nicht kommen können, einen Ersatztermin oder eine Rückerstattung anbieten kann.“

Lange Tour liegt noch vor ihr

Ob das Konzert wiederholt wird, ist noch nicht geklärt. Rosalía hat ohnehin noch eine lange Tour vor sich: Bis Anfang Mai ist sie weiter in Europa unterwegs – am 29. April in Köln, am 1. Mai in Berlin. Danach geht es nach Nordamerika und anschließend nach Lateinamerika; bis September wird sie auf Tour sein. Ob dabei noch eine Ersatzshow für Mailand eingeplant werden kann, bleibt abzuwarten.