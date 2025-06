Aus! Chris Martin und Dakota Johnson gehen getrennte Wege

Coldplay bricht alle Rekorde mit der „Music Of The Spheres“-Tour

Dieses Mal soll die Trennung des 48-jährigen Coldplay Sängers Chris Martin und der 35-jährigen Schauspielerin Dakota Johnson endgültig sein. Das berichtet das „People“-Magazin. Das Paar befand sich seit 2017 in einer On-Off Beziehung. Erst am 16. Mai 2025 wurde das Paar noch gemeinsam in Malibu gesehen, nun sollen die Beiden getrennte Wege gehen.

Acht Jahre lang hin und her

Über die vergangenen Jahre der Beziehung gab es immer wieder Gerüchte, das Paar hätte sich mehrfach getrennt und wieder zusammengefunden. Nach mehreren Trennungsgerüchten im Jahr 2024 meldete das „People“-Magazin jedoch, dass Martin und Johnson bereits seit mehreren Jahren heimlich verlobt seien. Mit einer möglichen Hochzeit hatten es jedoch beide nicht eilig. „Sicher, sie hatten in der Vergangenheit Probleme und haben Pausen eingelegt, aber jetzt ist alles großartig. Beide lieben ihre Karrieren. Sie versuchen, alles so gut wie möglich auszubalancieren“, berichtete eine Quelle dem Magazin. Nun soll es final vorbei sein zwischen Chris Martin und Dakota Johnson.

Private Beziehung mit wenigen Einblicken

Über die Jahre hinweg hatte das Paar ihre Beziehung so gut es geht privat gehalten. Öffentliche Liebesbekenntnisse gab es nur selten. Die Schauspielerin teilte zuvor, dass ihr die Kinder von Partner Chris Martin, seine Tochter Apple und seinen Sohn Moses, besonders ans Herz gewachsen seien. „Ich liebe diese Kinder, als ob mein Leben davon abhängt“, sagte Johnson gegenüber dem Magazin „Bustle“.

Bei einem Coldplay-Konzert in London widmete Martin seiner Freundin den Song „My Universe“. „Das hier handelt von meinem Universum, und sie ist hier“, sagte der Sänger, bevor er in der Menge auf die Schauspielerin zeigte.

Eine offizielle Bestätigung der Trennung gibt es von Seiten des Paares bisher noch nicht.