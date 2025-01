Chris Martin bedankt sich bei Coldplay-Fans fürs „Vergeben“

Martin beim Mumbai-Gig: „Danke, dass ihr uns all die schlechten Dinge verzeiht, die Großbritannien getan hat.“

Es war bereits ihr 181. Konzert, das Coldplay in indischen Mumbai am 19. Januar ihrer „Music of the Spheres“-Tour spielten. Bei den rund 75.000 Fans im D Y Patil Stadion wollte sich Sänger Chris Martin auch bedanken – nicht nur für ihr Erscheinen bei dem Gig, sondern auch für ihre Fähigkeit, zu verzeihen.

Chris Martin schätzt die Gastfreundschaft

Einige Konzertbesucher:innen filmten den Moment mit, in dem Chris Martin die Gastfreundschaft der Inder:innen hervorhob. Er betonte dabei, dass er es besonders wertschätze, dass sie wohl der britischen Band verzeihen würden. Der Grund für seine Worte? Er bedankte sich für das „Vergeben“ der britischen Kolonialisierung.

Zum Background: Ab 1858 war Indien in britischer Hand. Erst 1947 konnte man die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erreichen.

Alle „schlechten Dinge“ verziehen?

Konkret hieß es von dem 47-jährigen auf der Bühne: „Dies ist unser vierter Besuch in Indien und das zweite Mal, dass wir hier spielen. Beim ersten Mal haben wir eine lange Show gespielt und wir hätten uns kein besseres Publikum wünschen können. Danke, dass ihr heute alle gekommen seid! Danke, dass ihr uns willkommen heißt, obwohl wir aus Großbritannien kommen. Danke, dass ihr uns all die schlechten Dinge verzeiht, die Großbritannien getan hat.“

Seht hier den Live-Augenblick im Fan-Mitschnitt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gemischte Reaktionen im Netz

Im Internet stieß Chris Martins Ansprache auf die unterschiedlichsten Reaktionen. Einige Leute lobten den Musiker für seine Wortwahl, andere empfanden seine Annahme voreilig. Ein Instagram schrieb ein User beispielsweise: „Kühn von dir, anzunehmen, dass es vergeben ist …“