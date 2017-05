Ausdruckstanz am Strand: Fleet Foxes zeigen Video zu „Fool’s Errand“

Erst ließen sie den neuen Song hören, dann schoben sie ein Video hinterher: Fleet Foxes haben einen Clip zu „Fool’s Errand“ gedreht, und darin ist nicht etwa die Band zu sehen, die wir schon so lange nicht mehr gesehen haben, sondern eine schwarzgekleidete Frau, die am Strand so ausdrucksstark tanzt, als ob sie gerade alles hören würde, nur nicht den Folkrock der Fleet Foxes. Vielleicht probt sie auch Kampfszenen.

„Fool’s Errand“ ist nach „Third of May/Ōdaigahara” der zweite neue Song aus CRACK-UP, dem neuen Album der Fleet Foxes. Es erscheint am 16. Juni 2017 und damit fünf Jahre nach dem Vorgängeralbum HELPLESSNESS BLUES. Beide Platten werden aber auf wundersame wie schlichte Weise – mit einem F-Akkord – miteinander verbunden sein.

Im November spielen die Fleet Foxes drei Deutschland-Konzerte – hier die Termine.

Die Tracklist vom neuen Fleet-Foxes-Album „CRACK-UP“:

01. I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

02. Cassius, –

03. – Naiads, Cassadies

04. Kept Woman

05. Third of May / Ōdaigahara

06. If You Need To, Keep Time on Me

07. Mearcstapa

08. On Another Ocean (January / June)

09. Fool’s Errand

10. I Should See Memphis

11. Crack-Up