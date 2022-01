Father John Misty kündigt neues Album an – „Funny Girl“ hier im Stream

Vor ein paar Wochen kündigte er es bereits via Vinyl-Message an, nun folgen die Details: Father John Misty bringt ein neues Album heraus. CHLOË AND THE NEXT 20TH CENTURY soll es heißen und am 8. April 2022 via Sub Pop / Bella Union auf CD, LP, limitierten Vinyl-Versionen (u.a. mit einem Cover von Lana Del Rey), Kassette sowie digital erscheinen. Eine erste neue Single hat Josh Tillman, so der bürgerliche Name von Father John Misty, ebenfalls veröffentlicht: Hört „Funny Girl“ hier im Stream.

Als Father John Misty hat der 40-Jährige bisher vier Soloalben veröffentlicht, das noch aktuelle GOD’S FAVORITE COSTUMER erschien 2018. Davor brachte er als J. Tillman acht Soloplatten heraus. Außerdem war er als Schlagzeuger bei den Fleet Foxes aktiv und nahm mit ihnen ihr zweites Album HELPLESSNESS BLUES (2011) auf.

„Chloë and the Next 20th Century“-Tracklist:

01. Chloë

02. Goodbye Mr. Blue

03. Kiss Me (I Loved You)

04. (Everything But) Her Love

05. Buddy’s Rendezvous

06. Q4

07. Olvidado (Otro Momento)

08. Funny Girl

09. Only a Fool

10. We Could Be Strangers

11. The Next 20th Century

„Chloë and the Next 20th Century“-Artwork: