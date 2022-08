Fleet Foxes live in Berlin 2022: Wir verlosen Tickets

Weird times: Während die einen Bands ihre geplanten Touren verschoben oder absagten, kündigten andere welche an. So im Februar dieses Jahres auch die Fleet Foxes, und das im großen Stil: 35 Headliner-Konzerte wollte die Indiefolk-Band aus Seattle 2022 spielen. Beginnen sollte die SHORE-Tour – benannt nach ihrem im September 2020 erschienenen vierten Album – am 27. Juni in Utah, die Fleet Foxes sodann quer durch die USA und danach nach Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Niederlande führen, bevor sie am 11. September in Berlin endet. Ihr einziges Deutschland-Konzert präsentieren wir vom Musikexpress.

Fleet Foxes in Deutschland 2022 – präsentiert vom Musikexpress:

11. September 2022 – Berlin, Columbiahalle

Einen Trailer zur SHORE-Tour hatten die Fleet Foxes ebenfalls veröffentlicht:

Ihr habt Bock auf das Konzert, aber noch keine Tickets? Kein Problem. Wir verlosen zweimal zwei Karten für die Fleet Foxes live in Berlin. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt im Lösungsfeld den Namen der Band ein, um die es hier geht. Die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Seit 2008 veröffentlichten die Fleet Foxes bisher vier Studioalben. SHORE war bei den 64. GRAMMY Awards in der Kategorie Best Alternative Music Album nominiert, gewonnen aber hat St. Vincent mit DADDY’S HOME. ME-Autor André Boße nannte das Überraschungsalbum der „ambitionierten Indie-Folker“ in seiner Rezension „erst routiniert, dann grandios“. Lest hier auch sein Interview mit Fleet-Foxes-Sänger Robin Pecknold.