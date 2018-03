Am 26. April 2018 startet mit „Avengers: Infinity War“ der dritte Film des Superhelden-Spektakels „Avengers“. Der Film ist der Auftakt zu einem Zweiteiler, der die ersten zehn Jahre des Marvel Cinematic Universe feiern und abschließen soll. 2019 folgt dann „The Avengers 4“, der noch keinen genauen Titel hat. Eine Übersicht aller 2018 erscheinenden Superhelden-Filme findet Ihr hier.

Alle Marvel-Helden vereint

Im Film treten nahezu alle Helden auf, die seit 2008 in insgesamt 16 Marvel-Filmen im Kino zu sehen waren. Die Reihe begann damals mit „Iron Man“, der von Robert Downey Jr. gespielt wird. Zu den beliebtesten Figuren zählen zudem Spider-Man (Tom Holland), Captain America (Chris Evans) und die Guardians of the Galaxy, die von Chris Pratts „Star-Lord“ angeführt werden. Alle bisherigen Handlungsstränge werden in „Avengers: Infinity War“ zusammenlaufen, die Helden müssen gemeinsam die Welt retten – was auch sonst?

Als Schurke tritt im Film Thanos (Josh Brolin) auf, der bereits 2012 im Abspann des allerersten „Avengers“-Films zu sehen war. Dieser kommt nun mit einem speziellen Handschuh auf die Erde und sammelt die Infinity-Steine, die ihm unvorstellbare Kraft verleihen sollen. Der Trailer zum Film deutet einen Kampf an zwei Fronten an: Iron Man nimmt es mit Doctor Strange und Spider-Man gegen Thanos auf, während Captain America gemeinsam mit seinem Team und dem „Black Panther“ (hier geht es zur Kritik des Solo-Films) gegen eine Armee von Aliens kämpft.

Den neuen Trailer zum Film findet Ihr hier: