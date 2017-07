In knapp einer Woche, am 27. Juli, startet „Baby Driver“ in den deutschen Kinos. Von US-Zuschauern und Kritikern auf der Welt schwappen schon seit einiger Zeit die Wellen der Euphorie herüber. Weil Regisseur Edgar Wright („Shaun of the Dead“) einen einzigartigen Actionfilm erschaffen hat. Fast der gesamte Film, in dem sich ein Fluchtwagenfahrer (Ansel Elgort) in eine Kellnerin (Lily James) verliebt und sich von seinem Gangsterboss (Kevin Spacey) lossagen will, ist auf den Soundtrack geschnitten – allein die von „Bellbottoms“ (The Jon Spencer Blues Explosion) unterlegte Verfolgungsjagd zum Auftakt ist den Eintritt wert.

Knapp 70 Songs hat Edgar Wright in sein Action-Musical verbaut, die meisten davon hört Baby auf seinem iPod, damit sein Tinnitus ihn nicht zu sehr ablenkt. Beim Rasen gleicht er Manöver und Speed an die jeweiligen Songs an. „Baby Driver“ ist zwar weitaus mehr als sein Soundtrack, diesen solltet Ihr Euch allerdings schon vor dem Kinostart anhören. Und danach natürlich, denn während James Gunn bei seinen „Guardians of the Galaxy“ die offensichtlichen Hits der 70er herausgekramt hat, ist Edgar Wright teilweise in die tiefsten Ecken seiner Plattenkammer auf die Suche nach dem Soundtrack für seinen Film gegangen.

Ein fleißiger Spotify-Nutzer hat sich die Mühe gemacht und den kompletten Soundtrack zu einer Playlist zusammengefügt. Hier könnt Ihr alle Songs aus „Baby Driver“ anhören: