„Bad Boys 3“: Seht hier den ersten Trailer zum neuen Film mit Will Smith und Martin Lawrence

Will Smith und Martin Lawrence sind als skrupelloses Cop-Duo zurück. Am 04. September erschien der erste Trailer zum dritten Teil der Actionfilmreihe „Bad Boys For Life“. Hier könnt Ihr ihn euch ansehen:

Bei dem Film soll es sich um den letzten Teil der „Bad Boys“-Reihe handeln. Der erste Teil der Trilogie erschien 1995, der Nachfolger „Bad Boys II“ 2003. Bei beiden Filmen führte Michael Bay Regie.

Inhaltlich weist der Film eine ähnliche Handlung wie die ersten beiden Teile auf: Das ungleiche Polizisten-Duo bestehend aus Mike und Marcus ermittelt in Sachen Drogenhandel auf seine ganz eigene Art und Weise und eckt damit immer wieder bei seinen Vorgesetzten an. Allerdings sind die beiden nicht jünger geworden und denken nun erstmals über ihren Ruhestand nach. „Bad Boys 3“ soll das letzte große Ding für die beiden sein.

Neben den beiden Hauptdarstellern spielen Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam und Joe Pantoliano in dem Film mit. Der Trailer verspricht genauso viel Action und Witz wie die ersten beiden Teile.

Diesmal führte jedoch nicht Michael Bay Regie. Seine Nachfolger sind das Regisseuren-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah.

In Großbritannien soll der Film am 24. Januar 2020 in den Kinos anlaufen. Ein genaues Datum für die Premiere in Deutschland gibt es noch nicht.