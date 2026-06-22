Bad Bunny in Düsseldorf: Fans verlieren Hunderte Euro am Einlass

Hunderte Euro bezahlt, dann der Schock am Einlass: Beim Bad-Bunny-Konzert in Düsseldorf scheiterten Fans mit gefälschten Tickets. Was Geschädigte jetzt tun sollten.

Beim ersten der zwei Deutschland-Konzerte von Bad Bunny in Düsseldorf scheiterten zahlreiche Leute mit mutmaßlich gefälschten Tickets am Einlass. Nach Berichten vom Samstagabend, den 20. Juni, wurden mehrere Fans trotz gültig wirkender Eintrittskarten nicht zur Show zugelassen.

Vor der Arena Düsseldorf gab es unter anderem laut „WDR“ auffallend viele solcher Fälle. Betroffene warteten am sogenannten Ticket-Clearing in der Nähe des Eingangs, nachdem sich ihre Karten als ungültig herausgestellt hatten. Einige waren eigens aus dem Ausland angereist, darunter Fans aus Frankreich und Italien.

Teilweise mehrere Hundert Euro für ungültige Karten bezahlt

Zu den Betroffenen gehört laut „WDR“ auch eine Besucherin aus Frankfurt am Main. Sie habe nach eigenen Angaben rund 700 Euro für drei Tickets bezahlt, die sie über einen vermeintlichen Ticketmaster-Partner erworben habe. Erst am Einlass sei klar geworden, dass die Karten nicht anerkannt werden.

Die hohe Nachfrage nach den einzigen Deutschland-Shows des puerto-ricanischen Superstars hatte den Zweitmarkt in den vergangenen Wochen stark angeheizt. Auf Wiederverkaufsplattformen wurden für die Düsseldorfer Gigs zuletzt Preise von mehreren Hundert Euro pro Ticket verlangt.

Polizei ruft Geschädigte zur Anzeige auf

Die Polizei Düsseldorf erklärte am Sonntag, den 21. Juni, dass zunächst keine Anzeigen im Zusammenhang mit gefälschten Eintrittskarten vorgelegen hätten. Geschädigte werden dennoch aufgerufen, Betrugsfälle zu melden. Ermittlungen könnten helfen, Zusammenhänge zwischen einzelnen Verkäufen herzustellen und mögliche Täter:innen zu identifizieren.

Auch die Verbraucherzentrale NRW warnt seit Jahren vor Risiken beim Ticketkauf über Zweitmarkt-Plattformen. Besonders problematisch seien Angebote nicht autorisierter Verkäufer, bei denen Echtheit und Gültigkeit der Karten oft nicht überprüft werden können.

Beim zweiten Auftritt offenbar keine Auffälligkeiten

Während es am Samstag, 20. Juni, zu mehreren Problemen gekommen sein soll, wurden beim zweiten Düsseldorf-Konzert am Sonntag, 21. Juni, laut Beobachtungen seitens „WDR“ vor Ort keine vergleichbaren Vorfälle bekannt. Auch das Sicherheitspersonal meldete keine besonderen Auffälligkeiten beim Einlass.

Die Diskussion über Ticketbetrug blieb unter den Fans dennoch präsent. Viele Besucher:innen berichteten von Fällen, die sie vor der Arena beobachtet oder in sozialen Netzwerken verfolgt hatten.