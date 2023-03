Bad Bunny wird von Ex-Freundin auf 40 Millionen Dollar verklagt

Benito Antonio Martínez Ocasio, besser bekannt als Bad Bunny, größter Musiker der Welt, drei Jahre in Folge meistgestreamter Künstler auf Spotifiy, wurde von seiner Ex-Freundin Carliz De La Cruz Hernández auf eine Summe von 40 Millionen Dollar verklagt.

Grund ist, dass auf der 2017 erschienenen Singe „Pa Ti“ und auf „Dos Mil 16″ vom Album UN VERANO SIN TI ihre Stimme zu hören ist. Das in beiden Tracks verwandte Adlib „Bad Bunny, Baby“ habe sie 2015 auf Wunsch des Künstlers aufgenommen. Allerdings habe sie, so die Anklageschrift die neben dem Musiker auch seinen Manager Noah Kamlil Assad Byrne und das Label Rimas Entertainment bertrifft, der kommerziellen Verwendung nie zugestimmt.

Die Klage

Hernández stellt damit einerseits die Frage nach ihrem monetären Anteil am Weltruhm ihres ehemaligen Partners. Andererseits habe die ungewollte Berühmtheit, die 546 Millionen Spotify-Plays (Stand 22. März 2023) zwangsläufig mit sich bringen, negative Folgen für ihre Psyche und Wohlbefinden gehabt. Ihre Social-Media-Accounts seien von Fans bombardiert worden und auch in der Öffentlichkeit werde sie stetig belästigt. Bei der Summe handelt es sich somit wohl um eine Mischung aus Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Die beiden waren zwischen 2011 und 2016 miteinander liiert. Während dieser Zeit habe Hernández einen Teil der anfallenden Management-Aufgaben am Beginn der musikalischen Karriere Ocasios übernommen. Außerdem soll dieser sie häufig in kreativen Fragen konsultiert haben.

Rimas Entertainment dürfte die Klage nicht unvorbereitet treffen. Dem Gerichtsdokument ist auch zu entnehmen, dass das Unternehmen einige Tage vor der Veröffentlichung des aktuellen Bad-Bunny-Albums einen Vertrag zur Lizensierung ihrer Stimme übersandt hatte. Die angebotene Summe belief sich wohl auf 2000 Dollar. Weder diesen noch einen weiteren Vertrag unterschieb die Puerto-Ricanerin jedoch. UN VERANO SIN TI erschien trotzdem und gewann bei den diesjährigen Grammys in der Kategorie „Best Música Urbana Album“. Gerade das Wissen des Labels um ihren Anteil an den beiden Titeln wird als Argument für die Notwendigkeit der Zahlung angeführt.

Am 14. April wird Bad Bunny der erste lateinamerikanische Headliner in der Geschichte des Coachella Festivals in Indio, Kalifornien, sein.