„Fehlender Respekt“: Bad Bunny rechtfertigt sich nach Handy-Wurf

Reggeaton-Star Bad Bunny wird von seinen Fans kritisiert, weil er das Handy einer jungen Frau weggeworfen hat. In einem Video ist zu sehen, wie der 28-Jährige in einer Gruppe unterwegs ist und die Frau auf ihn zu kommt. Sie hat ihr Smartphone in der Hand und filmt im Selfie-Modus. Kurz darauf nimmt Bad Bunny das Telefon an sich und wirft es weg. Die Frau bleibt erstaunt zurück.

In einem Statement äußerte sich der Rapper zu dem Vorfall. „Die Person, die auf mich zukommt, um ,Hallo‘ zu sagen oder mich einfach nur kennenzulernen, wird immer meine Aufmerksamkeit und meinen Respekt erhalten. Diejenigen, die mir ein Telefon ins Gesicht halten, werde ich als das betrachten, was es ist, als Mangel an Respekt, und ich werde sie auch so behandeln.“

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz — Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2023

Einige seiner Fans finden Bad Bunnys Verhalten gegenüber der jungen Frau grob und unhöflich. Sie sind der Meinung, er hätte sie einfach ignorieren sollen, statt ihr Eigentum zu beschädigen. Andere verstehen seine Reaktion, da Fans oft ohne nachzudenken und nachzufragen in die Privatsphäre ihrer Idole eindringen.

Bad Bunny wurde 2016 mit seiner Single „Diles“ bekannt, zwei Jahre später erschien sein Debütalbum X 100PRE. Mittlerweile hat der Musiker sechs Alben veröffentlicht. Sein aktuelles, UN VERANO SIN TI, schaffte es in den USA auf Platz 1 der Billboard Album Charts. Zudem ist er drei Mal in Folge zum meistgestreamten Künstler auf Spotify ernannt wurden.