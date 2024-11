Coldplay haben live „Goosebumps“ von Travis Scott gecovert (Video)

Die Show-Einlage kam nicht nur in Australien gut an – auch auf TikTok macht der Live-Moment die Runde.

Am Sonntagabend (10. November) tourten Coldplay nun zum letzten Mal mit „Music of the Spheres“ durch Australien. Das Publikum im Accor Stadium in Sydney durfte sich dabei über ein überraschendes Cover von Travis Scotts Song „Goosebumps“ freuen. Die Performance schien auch bei dem 33-jährigen Rapper gut angekommen zu sein.

„Goosebumps“ = Chris Martins Lieblingssong

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Mitschnitt auf TikTok hört man Chris Martin sagen: „‚Goosebumps‘ ist mein Lieblingssong von Travis Scott.“ Das geschah, nachdem sich die Fans eigentlich Scotts 2023er Track „FE!N“ wünschten. Doch dieses Stück schien Martin zu dem Zeitpunkt nicht bekannt zu sein, wofür er ein paar herzhafte Lacher des Publikums einkassierte. Daraufhin meinte der Sänger, er müsse den Track noch lernen.

Für „Goosebumps“ hatte Martin schon etwas Zeit – das Stück ist nämlich auf Travis Scotts Platte BIRDS IN THE TRAP SING MCKNIGHT von 2016 zu finden. Einen der TikTok-Clips könnt ihr hier sehen.

Travis Scott feiert Coldplay-Cover

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit einer Akustikgitarre auf dem Rücken lief er dann über den Bühnensteg und stimmte „Goosebumps“ an. Diese Einlage kam auch bei Rapper Scott an. Er lobte die Song-Interpretation auf der Plattform X: „Das hat es in sich.“ Der Rap-Musiker erwähnte die Band auch schon mehrmals in eigenen Zeilen. So in „Way Back“ (2016): „Flew with that sound n-ga, got that Coldplay“. Oder in „Til Further Notice“ (2023): „I been bumpin’ more Coldplay, the world cold as s-t.“