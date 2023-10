Überschattet von Queerfeindlichkeit: Gemeinsame Single von Charli XCX und Sam Smith

„In the City“ handelt von Akzeptanz und dem mitreißenden Nachtleben. Das schmeckt nicht jedem.

Passend zum Start ins Wochenende releasen Sam Smith und Charli XCX am Donnerstag, den 19. Oktober, ihre Dance-Single „In the City“. Mit glitzernden House-Sounds erschaffen die beiden einen Track, der sich der Suche nach Gemeinschaft in Clubnächten widmet.

Neben Charli XCX und ihrem Freund George Daniel wurde der Song von ILYA, A. G. Cook und Omer Ferdi produziert. Zum Release des Partytracks gab es ein Statement der Sängerin, in dem sie erklärt, dass „In the City“ für die chaotische Schönheit der Freundschaften stehe, die man in den Nächten in Schwulenbars rund um den Globus schließt. „In dem Song geht es darum, die Menschen zu finden, die man wirklich liebt und mit denen man sich durch wilde Nächte und Partys an magischen Orten verbindet. Es geht um das Gefühl, akzeptiert zu werden, um die Großartigkeit in queeren Räumen willkommen zu sein, und um die einmaligen Menschen, die man dort kennenlernt“, schrieb die 35-Jährige.

Viele Fans der beiden Artists fieberten der Single entgegen, da sowohl Charli XCX als auch Sam Smith den Song bereits mit einigen Social-Media-Beiträgen angeteasert hatten. Offiziell bestätigten sie zwar nicht die Kollaboration, viele zählen aber eins und eins zusammen und feierten die Zusammenarbeit der beiden bereits. Sam Smith postete unter anderem ein Lip-Sync-Video auf Instagram mit einem Ausschnitt des neuen Songs.

Instagram-Beitrag von Sam Smith:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unter dem Beitrag von Smith sammelten sich neben Kommentaren von erfreuten Fans auch weniger freundliche Nachrichten. Charli XCX meldete sich zu Wort: „Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemand so viele hasserfüllte Kommentare online erhält. Es war wirklich entmutigend“, erklärte die Sängerin in einem TikTok-Video und bestärkte Sam Smith: „Gleichzeitig bin ich so stolz auf Sams Fähigkeit das auszuhalten, denn ich weiß, dass ich es nicht aushalten könnte. Also, ich möchte sagen: Sam, ich liebe dich, ich liebe unser gemeinsames Lied und ich habe Ehrfurcht vor deiner Stärke“.

In den Song der beiden Künstler:innen könnt ihr hier reinhören:

„In the City“: