Batman-Darsteller Adam West ist tot

Der Schauspieler Adam West ist mit 88 Jahren in Los Angeles an Leukämie gestorben. Seine Familie hat aus diesem traurigen Anlass ein Statement veröffentlicht:

„Our dad always saw himself as The Bright Knight and aspired to make a positive impact on his fans’ lives. He was and always will be our hero“

West verstarb friedlich im Kreise seiner Familie, er hinterlässt Ehefrau Marcelle sowie sechs Kinder. Schon seit einiger Zeit litt der Schauspieler und Voice Actor anLeukämie, sein Tod kam für die Familie anscheinend nicht unerwartet.

Adam West wurde durch seine Rolle in einer „Batman“-Serie, die zwischen 1966 und 1968 ausgestrahlt wurde, weltberühmt. Im Gegensatz zu den neueren Interpretationen der Figur war seine Darstellung Batmans nicht grimmig und düster, sondern pures Trash-Gold. Mit Anti-Hai-Spray und viel Tanz kämpfte er gegen die Comic-Schurken.

Nach dem Ende der Serie tauchte Adam West noch in einigen Fernsehfilmen auf und arbeitete bis in die 2000er hinein als Synchronsprecher und Voice Actor.