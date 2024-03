Oscars: Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito wettern gegen Batman

Die beiden Schauspieler holten zur witzigen Attacke auf ihren „Erzfeind“ Batman aus.

Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito fungierten bei der Oscar-Verleihung 2024 als Präsentatoren-Duo. Die beiden betonten dabei, dass sie eine gemeinsame Geschichte verbindet. Damit meinten sie aber nicht den 1988 erschienenen Kultfilm „Zwillinge“ – sondern ihren Hass auf Batman.

„Arnold und ich präsentieren heute gemeinsam – aus sehr offensichtlichen Gründen“, erklärte DeVito. Schwarzenegger daraufhin: „Wir haben beide versucht, Batman zu töten“. „Ich war der Pinguin in ‚Batman Returns’“, so DeVito. „Und ich Mr. Freeze in ‚Batman & Robin’“, meinte sein Kollege.

Launiger Dialog: „Wie hat dich Batman drangekriegt?“

„Wie hat dich Batman drangekriegt“, fragte DeVito daraufhin. Schwarzenegger: „Oh, er hat meine einzige Schwäche gegen mich genutzt“. „Hitze?“ „Liebe“. „Mich hat er aus dem Fenster geschmissen“. Arnold: „Der H***nsohn. Ich hasse ihn!“.

Dass Batman-Darsteller Michael Keaton im Publikum saß, machte die Sache noch besser. Kameraschwenk auf Keaton. „Du hast Nerven, hier dein Gesicht zu zeigen!“, so der ehemalige Bodybuilder. Keaton provozierte zurück – unter dem Gelächter der Anwesenden.

DeVito spielte 1992 in „Batman Returns“ den Oberschurken Pinguin, Schwarzenegger 1997 in „Batman & Robin“ Mr. Freeze. Während es DeVito damals tatsächlich mit Keaton als Erzfeind zu tun hatte, übernahm in „Batman & Robin“ George Clooney diese Rolle. Das Publikum fand den Batman-Diss der beiden Schauspieler jedenfalls ganz offensichtlich hevorragend.