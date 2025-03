SZA wird für Werbeclip zu Catwoman – an der Seite von Jason Bateman

Ein kleiner Ausflug in die Welt der Schauspielerei: SZA hat in einem Werbespot für eine Versicherung die Rolle der Catwoman übernommen.

Was im Werbespot passiert

Sich in der DC-Welt für eine andere Versicherung als für das beworbene Unternehmen zu entscheiden, wäre wie „Bate Man statt Batman“ zu wählen, so eine Stimme aus dem Off. Daraufhin ist eine Montage zu sehen, in der Schauspieler Jason Bateman versucht, als Bate Man Verbrechen aufzuklären.

Und Überraschung: Das misslingt natürlich gründlich. Als Catwoman sich gerade darum kümmert, Juwelendiebe zu schnappen, hält Bateman sie als Normalo mit Bauchtasche auf. Aber Sza kann mit ihm umgehen: Sie drückt ihm einen Spruch und wirft ihn zu Boden.

Außerdem tritt auch noch Batman auf, der im Gegensatz zum „Arrested Development“-Schauspieler Verbrechen aufklären kann. Im Clip spielten zudem Youtuber Kai Cenat und TikTok-Star Jordan The Stallion mit.

Die Schauspielerin ist auch Rapperin

Der Werbespot für die Versicherung sollte eigentlich während des Super Bowls im Februar ausgestrahlt werden, wurde aber wegen der Waldbrände in Los Angeles im Januar verschoben. SZA trat aber am Super Bowl gemeinsam mit Kendrick Lamar auf.

Hier die Super-Bowl-Performance sehen:

Im Sommer wird die Schauspielerin auch mit Kendrick Lamar im Rahmen der „Grand National“-Tournee auftreten.

Zu SZAs Debütfilm

SZA ist in der Schauspielbranche noch ein Newbie: Ihre erste große Rolle hatte sie im Film „One Of Them Days“, der dieses Jahr in den USA in die Kinos kam. Lawrence Lamont führte Regie.

Der Trailer zu „One Of Them Days“

SZA spielt Alyssa, deren Freund das Geld für ihre Miete ausgegeben hat. Ihre Mitbewohnerin entscheidet sich dafür, ihr zu helfen, Geld für die Miete zu bekommen. Dafür haben sie einen Tag Zeit. Wenn sie nicht genug Geld bekommen, werden sie aus der Wohnung geworfen und sind obdachlos. Der Film war ein Erfolg in den USA, in den deutschen Kinos lief er bislang aber nicht.