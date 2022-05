Bayern-Star Alphonso Davies versucht sich als Rapper

Popkolumne, Folge 173

Elon, hast du Spiele auf deim Handy? – Paulas Social-Media-Karriere im Überblick

Elon Musk verleibt sich jetzt also Twitter ein wie so ein Wessi ein Leipziger Wohnhaus. Viele reagieren zynisch, es wäre ja eh alles Scheiße im Internet und zwar schon immer gewesen. Doch Paula Irmschler erinnert sich an die guten Seiten von Social Media (✝︎).