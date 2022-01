Instagram-Model droht Drake wegen Hot Sauce in Kondom zu verklagen

Drake beim „Till Death Do Us Part rap battle“ am 30. Oktober 2021 in Long Beach, California.

Der kanadische Rapper Drake zelebrierte vor drei Monaten den vierten Geburtstag seines Sohns Adonis öffentlich auf Instagram. Adonis wurde bei einem One-Night-Stand gezeugt – und auch wenn Drake seinen Sohn über alles zu lieben scheint, scheint der Musiker seither sicherzustellen, dass eine ungewollte Schwangerschaft so nicht noch einmal passieren kann. Dies behauptet jedenfalls ein Instagram-Model, das mit Drake geschlafen haben soll.

Der Musik-Star hatte Hot Sauce in das Kondom gekippt, um die Spermien abzutöten

Laut der jungen Frau hatte der Rapper via Instagram-DMs Kontakt mit ihr aufgenommen, wenig später kam es zu einem Treffen in seinem Hotelzimmer. Nach dem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr sei sie in das Badezimmer gegangen, woraufhin sie vor Schmerzen aufschrie. Als Drake ihr zu Hilfe eilen wollte, musste er feststellen, dass sich das Model versucht hatte, den Inhalt des Kondoms einzuführen um eine Schwangerschaft zu forcieren. Was sie jedoch nicht wusste: Der Musik-Star hatte wohlwissend Hot Sauce in das Kondom gekippt, um die Spermien abzutöten. Nun droht das Instagram-Model damit, Drake zu verklagen.

Seitdem die Geschichte an die Öffentlichkeit gekommen ist, machen sich viele Fans über die absurde Situation lustig. So zeigt ein Tweet etwa eine Textstelle aus dem Drake-Song „Diplomatic Immunity“, die lautet: „I got the sauce and now shorties keep claimin‘ preggo“. Ein anderes Foto auf Twitter zeigt Drake mit einem Plastikbeutel voller Hot Sauce, die an seinem Gürtel befestigt ist. Auch unter einem Instagram-Bild, wo die Story noch einmal erläutert wird, haben zahlreiche belustigte User kommentiert. Eine schreibt etwa: „Ich bin verwirrt, hat sie die scharfe Soße im Kondom nicht gesehen?“ Ein anderer User meint: „Das ist mir zu viel für einen Sonntag… Hab’s für für den langweiligen Montag gespeichert.“