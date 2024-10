„Beatles ’64“: Neue Infos zur Doku – und Martin Scorsese als Produzent

Die neue Dokumentation kann nun auch bald auf Disney+ gestreamt werden.

Ab dem 29. November gibt es die neue Beatles-Dokumentation auf Disney+ zu sehen. Ein Film, der die Gruppe 1964 bei ihrem ersten Ausflug in die Vereinigten Staaten begleitet. Nun weiß man auch, wer die Produktion übernommen hat: Martin Scorsese.

Wohl noch nie gesehenes Filmmaterial

„Beatles ’64“ soll noch nie veröffentlichte Momente der Band enthalten und zeige die Euphorie der Fans „während des Höhepunkts der Beatlemania“, so „Variety“. Neben diesen Filmmaterialien dürfe man auch neue Interviews mit Paul McCartney and Ringo Starr erwarten.

Anscheinend darf man sich auch auf Momentaufnahmen ihres USA-Debüts in der „Ed Sullivan Show“ freuen, bei der mehr als 73 Millionen Zuschauer:innen am 9. Februar 1964 im Fernsehprogramm eingeschaltet haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Scorsese ist nicht der einzige Produzent

Es ist nicht die erste Dokumentation, in der sich Martin Scorsese mit den Beatles beschäftigt. Bereits im Dokumentarfilm über George Harrison, „George Harrison: Living in the Material World“ von 2011, war Scorsese als Produzent und Regisseur tätig. Neben ihm produzieren unter anderem auch McCartney und Starr mit, wie auch Olivia Harrison (Harrison Witwe) und Lennons Sohn Sean Ono Lennon.

Noch mehr Beatles

Übrigens bleibt es nicht nur bei der Veröffentlichung von „Beatles ’64“. Eine Woche bevor die Dokumentation veröffentlicht werden soll, werden einige amerikanische Beatles-Platten neu aufgelegt. Insgesamt sieben Stück, in einer Vinyl-Sammlung unter dem Titel THE BEATLES. Mit dabei: Alben auf Vinyl, die man seit 1995 nicht mehr erwerben konnte.