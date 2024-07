Beatles: „Love“-Show endet nach 18 Jahren Laufzeit – ungewollt

Die Show, an dem auch George Harrison mitwirkte, ließ zum letzten Mal die Vorhänge in Las Vegas fallen.

Die Bühnenshow „Love“ bot auf einer 360-Grad-Bühne eine Reise durch die Werke der Beatles. Musikproduzent und Komponist Giles Martin hat für den Soundtrack insgesamt 130 Musikstücke der Band verwendet haben. Nachdem knapp 12 Millionen Menschen in den fast 20 Jahren die Aufführung in Las Vegas besuchten, teilte das Cinque du Soleil mit, dass das Stück am Montag (7. Juli) zum letzten Mal aufgeführt wurde.

George Harrison entwickelte das Konzept

Ursprünglich wurde das Konzept der „Love“-Aufführung 2000 von George Harrison in Zusammenarbeit mit Entertainment-Unternehmen und Zirkustruppe Cirque du Soleil erdacht. Sechs Jahre später kam es dann zur Uraufführung im Mirage in Las Vegas, die auch die anderen Beatles-Mitglieder Paul McCartney und Ringo Starr sowie Olivia Harrison(George war mittlerweile verstorben) und Yoko Ono besuchten und im Laufe der Jahre immer wieder unter den Zuschauer:innen Platz nahmen.

Der Beatles-Produzent George Martin und sein Sohn Giles arbeiteten mit dem Archiv der Band und verwendeten Teile von 130 Songs, um den 26 Titel umfassenden Soundtrack zu erstellen, der mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. In einer Erklärung des Cirque du Soleil heißt es abschließend: „The Beatles‘ Love hat seine letzte Verbeugung gemacht“.

„Das war nicht unsere Entscheidung“

In einem Interview mit dem „Las Vegas Review-Journey“ sprach der CEO des Cirque du Soleil Stéphane Lefebvre über die Schließung. Auf Nachfrage wie es zum Ende kam, erklärte Lefebvre, dass die Inhaber des Veranstaltungsorts Mirage/Hard Rock den Stecker gezogen hätten: „[…] muss das Hard Rock die Kontrolle über den gesamten Veranstaltungsort übernehmen und einige größere Renovierungsarbeiten durchführen. Deshalb mussten sie die Show bis zum 7. Juli schließen“. Lefebvre habe selbst im April von der bevorstehenden Schließung erfahren.