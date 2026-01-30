Beatles-Biopic: Erste Bilder der Schauspieler auf Postkarten

Postkarten enthüllen die Film-Beatles: Paul Mescal als McCartney sorgt für Aufsehen. Sam Mendes plant vier Filme – jeder aus anderer Perspektive.

Eines der nächsten großen Film-Biografien über vier Legenden der Musikgeschichte befindet sich derzeit in Arbeit: Regisseur Sam Mendes arbeitet an einer Serie von vier Filmen über The Beatles. Fans dürften die Verfilmungen mit Spannung erwarten – nun bekommen sie einen ersten Blick auf das Projekt. Allerdings nicht als Trailer, sondern auf ungewöhnlichem Weg.

Wer sind die Film-Beatles?

Wer verkörpert die vier britischen Musiker? Im Film wird Paul Mescal in die Rolle von Paul McCartney schlüpfen, Harris Dickinson spielt John Lennon, Joseph Quinn übernimmt George Harrison und Barry Keoghan wird zu Ringo Starr. Die Biografie ist als Vierteiler geplant, wobei jeder der vier Filme die Geschehnisse aus Sicht eines Bandmitglieds erzählen wird.

Die kreative Leitung übernimmt Star-Regisseur Sam Mendes, der in der jüngeren Vergangenheit mit „1917“ auf sich aufmerksam machte. Die finale Version des Projekts erwartet Fans erst im Jahr 2028. Hauptdarsteller Paul Mescal berichtete jüngst gegenüber „Variety“, dass die Produktion noch laufe: „Bis zum Abschluss wird es noch eine Weile dauern. Das ist meine Aufgabe für das gesamte Jahr 2026.“

Erster Blick auf die Film-Beatles enthüllt

Fans haben nun offizielle Postkarten mit den Schauspielern in ihren jeweiligen Rollen im Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) entdeckt, das 1996 von McCartney mitbegründet wurde.

„Wir haben exklusive Postkarten zur Werbung für die neuen Beatles-Filme erhalten!“, schrieb das LIPA in einem Beitrag, der ein Foto von Paul Mescal als Paul McCartney zeigt. Weiter schrieb das Institut: „Wir haben sie im LIPA versteckt und hoffen, dass die Studierenden sie finden. Wenn ihr eine entdeckt, markiert @lipaliverpool und @sonypicturesuk.“

Auf der ersten Postkarte steht: „Paul Mescal istPaul McCartney.“ Fotos der drei übrigen Werbekarten tauchten später ebenfalls auf Instagram auf. Diese wurden jedoch noch nicht über den offiziellen LIPA-Account geteilt.

„Ich denke, dieses Projekt ist absolut einzigartig“

David Morrissey, Leanne Best, Bobby Schofield und James Norton stießen Ende 2025 zum Cast hinzu. Zu den weiteren Darstellern gehören Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood und Mia McKenna-Bruce, die Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd bzw. Maureen Starkey verkörpern.

Anfang des Monats erklärte Paul Mescal, dass es für die Fans von Vorteil sei, vor dem Ansehen der Biopics so wenig wie möglich darüber zu wissen. Der Schauspieler sagte, er und seine Kollegen könnten es kaum fassen, an den Filmen mitzuwirken.

„Ich denke, dieses Projekt ist absolut einzigartig“, fügte der Schauspieler hinzu. „Ich persönlich freue mich riesig, an einem Projekt dieser Größenordnung mitzuarbeiten, das gleichzeitig so stark auf schauspielerischer Leistung basiert und in dem Sam und großartige Drehbuchautor:innen mitwirken.“

Die Macher der Filmreihe machen den Fans definitiv Lust auf mehr. Bis die Entstehungsgeschichte von Songs wie „Let It Be“ auf der großen Leinwand zu sehen ist, heißt es allerdings noch abwarten.

