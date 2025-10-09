Die große Rolle für Saoirse Ronan: Sie wird im Beatles-Biopic zu Linda McCartney

Neu auf Amazon Prime Video: Die besten Filme und Serien im Oktober 2025

Es steht fest: Saoirse Ronan verkörpert Linda McCartney in Sam Mendes’ vierteiligem Beatles-Biopic.

Saoirse Ronan wird Linda McCartney in Sam Mendes’ vierteiliger Beatles-Biografie-Filmreihe verkörpern. Damit ergänzt die Schauspielerin die bereits zuvor bekannt gegebene Hauptbesetzung mit Paul Mescal als Paul McCartney, Harris Dickinson als John Lennon, Joseph Quinn als George Harrison und Barry Keoghan als Ringo Starr.

Nicht das erste gemeinsame Projekt von Saoirse Ronan und Paul Mescal

Die Produktion wurde offiziell von den Beatles und teils auch von ihren Nachlassteams autorisiert. Regisseur Mendes und seine Crew erhalten damit exklusiven Zugang zu Originalmusik und biografischem Material. Die Hauptbesetzung der Band steht bereits fest. Nun berichtet „Deadline“, dass Saoirse Ronan die verstorbene Linda McCartney darstellen wird. Die vierfach Oscar-nominierte Darstellerin war zuletzt in „Foe“ (2023) an der Seite von Paul Mescal zu sehen – in Mendes’ Filmreihe arbeiten die beiden Iren also erneut zusammen.

Linda McCartney: Mehr als nur Ehefrau

Ihr gemeinsames Leben mit Paul McCartney gilt als eine der konstantesten Beziehungen der Rockgeschichte. Besonders ihre künstlerische Zusammenarbeit soll in Mendes’ Film beleuchtet werden. Gemeinsam veröffentlichten die McCartneys 1971 das Album RAM und gründeten im selben Jahr ihre eigene Band Wings. Für ihren Song „Live and Let Die“ (1973), den Titelsong des gleichnamigen Bond-Films von 1973, wurde das Paar für einen Oscar nominiert.

Auch abseits der Karriere ihres Mannes machte sich Linda McCartney einen eigenen Namen: In den 1960er-Jahren wurde sie durch ihre fotografischen Porträts von den Rolling Stones, den Doors und Jimi Hendrix bekannt. Sie gilt als erste Frau, deren Arbeiten auf dem Cover des „Rolling Stone“-Magazins erschienen.

Paul Mescal singt selbst – und sonst?

Neben dem Fokus auf McCartney, Lennon, Starr und Harrison sollen die Biopics fortlaufend verwoben die Geschichte der Band erzählen.

Während bislang nur wenige Details zur Filmreihe bekannt sind, verriet McCartney-Darsteller Paul Mescal, dass er in den Filmen selbst singen werde. Dafür habe er viel Zeit mit Paul McCartney persönlich verbracht.

Auch Ringo-Starr-Darsteller Barry Keoghan berichtete von seiner Begegnung mit dem Drummer. Laut eigenen Angaben sei er ziemlich nervös gewesen: „Als ich mit ihm sprach, konnte ich ihn nicht einmal richtig ansehen“, erinnerte er sich. Doch Starr habe ihn ermuntert, sich nicht zu scheuen. Keoghan erklärte: „Meine Aufgabe ist es, ihn zu beobachten, seine Eigenheiten aufzunehmen und ihn zu studieren. Ich möchte ihn menschlich darstellen und ihm Gefühle verleihen, anstatt ihn nur zu imitieren.“

Beatles-Biopics: Kinostart

Als Erscheinungsdatum ist derzeit April 2028 vorgesehen. Alle Filme sollen zeitgleich in die Kinos kommen und das von Serien bekannte „Bingewatching“-Konzept auf längere Produktionen übertragen.