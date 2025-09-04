Paul Mescal will die Songs der Beatles allesamt selbst singen

Paul Mescal spielt Paul McCartney in den Beatles-Biopics – und hängt sich dafür voll rein.

Paul Mescal wird in den kommenden Beatles-Biopics nicht nur Paul McCartney spielen, sondern auch selbst singen. Der „Normal People“-Darsteller bereitet sich auf die vier Filme von Regisseur Sam Mendes vor, die jeweils einen der Fab Four in den Fokus stellen und im April 2028 in die Kinos kommen sollen.

Mescal spielt Paul McCartney, während Barry Keoghan Schlagzeuger Ringo Starr, Harris Dickinson Sänger John Lennon und Joseph Quinn Leadgitarrist George Harrison verkörpern werden. Ob von den anderen Schauspielern auch die echten Stimmen zu hören sein werden, bleibt noch unklar.

Treffen mit Paul McCartney

In einem Interview mit „IndieWire“ verriet Paul Mescal außerdem, dass er McCartney persönlich getroffen habe, um sich auf die Rolle vorzubereiten: „Er ist ein außergewöhnlicher Mann. Es ist verrückt zu sagen, dass ich Zeit mit diesem Mann verbracht habe, geschweige denn, dass ich ihn spiele.“ Auf die Frage, ob er seine Gesangsparts selbst übernehmen werde, antwortete er klar: „Ja, ja, absolut, hell yeah.“ Und damit sollte die Info als Fakt um die Welt gehen.

Mescals bisherige Sänger-Erfahrung

Mescal bringt bereits Erfahrung als Sänger auf der Leinwand mit. 2022 spielte er in der Musical-Verfilmung „Carmen“ an der Seite von Melissa Barrera.

Was er sonst noch so macht? Er arbeitet außerdem sporadisch an Richard Linklaters Langzeitprojekt „Merrily We Roll Along“, das über 20 Jahre hinweg gedreht wird. Über diesen außergewöhnlichen Prozess sagte er im Interview mit „IndieWire“: „Ich reise alle paar Jahre nach Texas, um mit ihm, Beanie Feldstein und Ben Platt zu arbeiten. Es ist ein so verrückter Prozess, sehr individuell für mich.“