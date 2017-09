Beatsteaks kündigen große „YOURS“-Tour an

Läuft mal wieder bei ihnen: Am 1. September haben die Beatsteaks ihr neues Album YOURS veröffentlicht, am gleichen Tag gaben sie ein lange ausverkauftes Record-Release-Konzert im Berliner Admiralspalast. Eine Woche darauf gewannen sie einen „Preis für Popkultur“ in der Kategorie „Lieblingsband“, einen Tag danach spielten sie ein umjubeltes Konzert beim Lollapalooza Berlin 2017. Und nun, wieder zwei Tage später? Haben sie eine große Tour angekündigt.

Vom 17. Oktober bis zum 12. November sind die Beatsteaks in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, je ein Konzert in England und den Niederlanden statt. Die Tour beginnt in Rostock und endet in Amsterdam. Hier alle Termine im Überblick:

17.10. Rostock – Moya Kulturbühne

18.10. Hamburg – Grosse Freiheit 36

20.10. Stuttgart – LKA Longhorn

21.10. Karlsruhe – Substage

22.10. München – (Muffathalle) Muffatwerk

24.10. AT – Graz – Orpheum

25.10. AT – Wien – ARENA

27.10. Erfurt – Stadtgarten

29.10. Saarbrücken – Garage

30.10. Erlangen – Kulturzentrum E-Werk

01.11. Hannover – Capitol

02.11. Köln – E-Werk & Palladium

05.11. CZ – Prag Roxy Prague (ausverkauft)

07.11. CH – Zürich Restaurant Volkshaus

09.11. Coesfeld – Fabrik [official]

10.11. London – KOKO London

12.11. NL – Amsterdam Melkweg ( ausverkauft)

Wer Tickets will, sollte sich beeilen: Der Vorverkauf hat am 12. September begonnen.