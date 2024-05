Beatsteaks kündigen Tour zum Support von autonomen Jugendzentren an

Gigs gegen Rechts: Im Juni spielen Beatsteaks zwölf Gigs im Osten Deutschlands im Rahmen ihrer AJZ-Tour.

Am 28. Juni veröffentlichen Beatsteaks ihr neues Album PLEASE, zu dem sie im April mit ihrer Single „Detractors“ bereits den ersten Vorgeschmack geliefert haben. Nachdem die Band außerdem eine Tour ab Ende Juni und bis Anfang Oktober 2024 angekündigt hat, geben sie nun eine Erweiterung um zwölf Auftritte bekannt. Die Gigs sollen aber nicht der Bewerbung der PLEASE-Platte dienen, sondern als Unterstützung von autonomen Jugendzentren, die gerade in Zeiten von Rechtsdruck mehr denn je zu kämpfen haben.

Support für die, „die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten“

In der Pressemitteilung zur Zusatztour mit Fokus auf Ostdeutschland heißt es von den Beatsteaks: „Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und dem zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist – und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs. Und zwar vornehmlich dort, wo die besagten Parteien am stärksten sind und damit das Leben am unangenehmsten zu werden droht. Die Rote Flora darf dabei nicht fehlen, steht aber aus augenscheinlichen Gründen nicht im Mittelpunkt. Wir hoffen auf Nachahmer/innen und darauf, dass etwas entsteht: Solidarity!“

Tickets für die AJZ-Tour

Der Ticketvorverkauf für die am 3. Juni in Berlin Hellersdorf startende Auftrittsreihe geht am Dienstag, den 14. Mai, um zehn Uhr los. Der Vorverkauf wird von den AJZs selbst organisiert. Plus: Für das Konzert in der Hamburger Roten Flora wird es ausschließlich Tickets an der Abendkasse geben.

Alle AJZ-Tourtermine der Beatsteaks im Überblick

03.06.2024 Berlin, La Casa Hellersdorf

04.06.2024 Halberstadt, Soziokulturelles Zentrum ZORA e.V.

06.06.2024 Nordhausen, Jugendclubhaus Nordhausen

07.06.2024 Erfurt, AJZ-Erfurt

10.06.2024 Görlitz, Jugendkulturzentrum BASTA!

11.06.2024 Leisnig, AJZ Leisnig

13.06.2024 Cottbus, CHEKOV AJZ

14.06.2024 Schwerin, Komplex Schwerin

16.06.2024 Roßwein, Jugendhaus Roßwein

17.06.2024 Hamburg, Rote Flora

19.06.2024 Bautzen, Steinhaus Bautzen

20.06.2024 Chemnitz, AJZ Talschock

Ab dem 24. Juni rollt die PLEASE-Tour der Gruppe an. Die Platte, zu der die Tour gehört, erscheint vier Tage später. Zum Background der LP: Für eine besondere Akustik wurde sie im Berliner Columbia Theater aufgenommen. Ein „raumfüllender, organisch-dreidimensionaler Hallschleier“ würde sich dadurch auf die Songs legen. Laut Sänger und Gitarrist Arnim Teutoburg-Weiß sei das neue Album „so zappelig, wie jedes einzelne Mitglied der Beatsteaks es auch ist“.

PLEASE-Tour 2024 – Konzertermine im Überblick