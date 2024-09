Bei Taylor Swift abgeguckt: Trump bringt sein „Trump Era Shirt“ heraus

Mit dem neuen Werbe-Shirt macht Trump die Swifties sauer – das Design ist klar dem eines Swift-Posters entlehnt.

„Donald J. Trump / Make America Great Again“ seht in Versalien auf dem weißen Shirt. Über dem Schriftzug ist mittig eine Fotocollage des Republikaners in verschiedenen Farben und auch in Grautönen zu sehen. Eben dieser Neuzugang im Trump-Shop sorgt für schlechte Stimmung bei den Taylor-Swift-Fans. Schließlich ist das Oberteil in der Aufmachung sehr deutlich einem Poster der „The Eras“-Tour von dem US-Star nachempfunden.

Swift wirbt für Harris, Trump mit Swift-Design-Klau

Damit der Fingerzeig auf Taylor Swift wirklich klar wird, trägt das Trump-Merch-Item im Onlinestore auch noch den Titel „Trump Era Shirt“. Der Kostenpunkt für den dreisten Design-Klau: 45 US-Dollar, also umgerechnet um die 41 Euro. Wer beim Kauf auch gleich noch ein bisschen den Wahlkampf für den Anwärter fürs Amt des US-Präsidenten ankurbeln möchte, kann auch gleich eine Spendensumme hinzufügen. Maximal sind hier 1.000 US-Dollar (um die 900 Euro) möglich. Laut „Bild“ sollen bereits über 180.000 Bestellungen fürs „Era“-T-Shirt eingegangen sein.

Dass sich das Trump-Team bei Swift „inspirieren“ lässt, wundert angesichts der Tatsache, dass die 34-Jährige ein Megastar mit Zugkraft ist, nicht. Jedoch hat sich Swift erst nach dem TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump für die Demokratin ausgesprochen. Taylor Swift machte in ihrem Instagram-Posting deutlich, dass Team Harris ihrer Meinung nach die richtigen Werte vertreten würde. Außerdem ging sie auf das Fake-KI-Bildmaterial ein, was von ihr und ihren Fans im Internet kursieren würde, was den Eindruck vermittelte, sie würde am 5. November Trump wählen: „Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass KI von ‚mir‘ fälschlicherweise Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte. Das hat meine Ängste in Bezug auf Künstliche Intelligenz und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt. Das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit“. Es war Trump selbst, der die gefälschten Bilder in den Umlauf brachte.

Seht hier das „Trump Era Shirt“:

Nachdem Swifties Wind von dem neuen Merch des Republikaners bekamen (schließlich wurden sie im X-Posting mit den Worten „Calling all Swifties for Trump“ auch direkt angesprochen), folgten wütende Kommentare an Trump und sein Team. „Das ist eine Schande für ein Shirt. Ich hoffe, sie entzieht Donald alles, was er hat, wegen Rechtsverletzung“, wetterte eine Person. Einige schrieben, er würde nun wohl eher auf diese Weise mit Nachdruck in seine „Klage“-Ära starten. Taylor Swift selbst hat sich zu dem Merch-Artikel bisher nicht öffentlich geäußert.