Billie Eilish: Neues Album erscheint in 20 Tonträger-Varianten

HIT ME HARD AND SOFT wird es in verschiedenen Vinyl-Versionen, als CD und Kassette geben.

Billie Eilish hat am Montag, den 08. April, ihr neues Album mit dem Titel HIT ME HARD AND SOFT angekündigt, welches am 17. Mai erscheint. Zum Vorbestellen sind jetzt schon 20 verschiedene Varianten an Tonträgern verfügbar. Außerdem wird es zur LP passenden Merchandise geben.

Das neue Album der Sängerin wird auf Vinyl in den Farben Blau, Weiß, Silber, Schwarz, Grau und in einer milchig-transparenten Version herauskommen – zusammen im Bundle mit T-Shirt oder Hoodie. Drei der Varianten sind außerdem signiert verfügbar. Außerdem gibt es HIT ME HARD AND SOFT auf CD und Kassette zu shoppen.

Zusätzlich zu den verschiedenen Tonträgern wird auch noch Merch in Form von Klamotten, einer Kette und Schnürsenkeln verfügbar gemacht. Vorbestellen kann man die Sachen hier, aber geliefert werden sie dann erst zum Erscheinungsdatum der Platte.

Die 22-jährige Musikerin kündigte das neue Werk, was erneut in Zusammenarbeit mit ihrem Bruder Finneas entstanden ist, auf ihren Social-Media-Kanälen an. Zuvor teaserte sie die neue Musik bereits in Form von Plakaten, einer Instagram-Promoaktion und einem Videoclip an.